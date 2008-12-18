Солана вітає рішення Білорусі зареєструвати опозиційний рух

Брюссель. 18 грудня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА вітає рішення влади Білорусі зареєструвати рух одного з опозиційних лідерів країни Олександра МІЛІНКЕВИЧА “За свободу”.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомила речник Х.СОЛАНИ Крістіна ГАЙАК.

“Питання законодавчих прав організацій громадянського суспільства зіграло важливу роль в діалозі між ЄС та Білоруссю”, - зазначила К.ГАЙАК.

Вона також зазначила, що на переконання Х.СОЛАНИ, рішення щодо руху “За свободу” ж важливим кроком, якій підтримає позитивний розвиток відносин між ЄС та Білоруссю, які відновилися після звільнення у серпні цього року владою Білорусі усіх міжнародно-визнаних політичних в’язнів.

Міністерство юстиції Білорусі передало офіційне свідоцтво про реєстрацію 17 грудня. Рішення про створення організації було схвалено 23 жовтня у Могильові на установчій конференції.