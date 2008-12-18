Моряки-прикордонники посилять боротьбу з браконьєрством

Київ. 18 грудня. УНІАН. Морська охорона Державної прикордонної служби України посилить заходи з охорони виключної (морської) економічної зони України.

Таке рішення було прийнято на селекторній нараді, у якій взяли участь керівники Держприкордонслужби, Південного, Азово-Чорноморського регіональних управлінь та підрозділів Морської охорони, а також представники Держкомрибгоспу України та Департаменту підводної спадщини України Інституту археології НАН України.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, про активізацію заходів з недопущення протиправної діяльності у економзоні України Державна прикордонна служба України поінформувала Берегову охорону Туреччини, прикордонні відомства Румунії та Болгарії.

Українські прикордонники мають намір удосконалювати систему обміну інформацією, яка стосується виходу рибальських суден цих країн на промисел у Чорне море з можливим заходом в економзону України. Також Державна прикордонна служба продовжуватиме обмінюватися інформацією про підозрілі судна з іншими правоохоронними органами нашої держави, морським (береговими) охоронами країн Чорноморського басейну, контактним пунктом України в операції НАТО „Активні зусилля”.

Під час охорони економзони буде забезпечена постійна присутність там кораблів Морської охорони та спостереження за акваторією авіацією, технічний контроль за допомогою сучасних радіолокаційних станцій, встановлених на суходолі та плавзасобах Держприкордонслужби. Також планується проводити профілактичну та роз’яснювальну роботу з місцевим населенням, членами судокоманд, працівниками рибопромислових підприємств тощо, підкреслили в Держприкордонслужбі.