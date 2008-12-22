Москва попередила Європу про можливі проблеми з газом через Київ

Москва. 22 грудня. УНІАН. Перший віце-прем`єр-міністр РФ, голова Ради директорів ВАТ ”Газпром” Віктор ЗУБКОВ попередив європейських партнерів, що дії України, які зачіпають транзит природного газу через українську територію, можуть призвести до порушення стабільності поставок газу до Європи, передає РІА “Новости”.

Як повідомляє прес-служба уряду РФ, В.ЗУБКОВ відповідно до домовленостей в рамках Енергетичного діалогу Росії та ЄС про використання Механізму раннього попередження, направив голові Комісії Європейських Співтовариств і главам урядів країн Європи послання, в якому поінформував про ситуацію, що складається з транзитними поставками російського газу європейським споживачам через територію України.

”Хотів би запевнити Вас, що ВАТ ”Газпром” буде, як завжди, в повному обсязі виконувати свої контрактні зобов`язання перед європейськими клієнтами. ... Разом із тим, не можна виключати, що нинішня позиція Української Сторони й ті чи інші її кроки, що зачіпають транзит природного газу через українську територію, можуть призвести до порушення стабільності поставок газу до Європи”, - йдеться в посланні.

За його словами, російська сторона як жест доброї волі розробила схему погашення боргу за рахунок передоплати за транзит російського природного газу по території України. Разом із тим, як зазначив В.ЗУБКОВ, рішення поки не знайдено через неконструктивну позицію української сторони.

Затягування врегулювання даної проблеми, на думку першого віце-прем`єра Росії, викликає особливий подив на тлі рішення МВФ надати Україні кредит у розмірі 16,5 млрд. дол. для скорочення дефіциту, збалансування бюджету й підтримки банківського сектору країни.

В.ЗУБКОВ зазначив при цьому, що відповідальність за критичну ситуацію, що склалася, яка може позначитися на європейських споживачах газу, в повному обсязі несе українська сторона й, отже, ключ до врегулювання знаходиться у неї.

Як повідомляв УНІАН, 18-19 листопада 2008 року в Москві проводилися переговори голови НАК ”Нафтогаз України” Олега ДУБИНИ і голови правління ВАТ ”Газпром” Олексія МІЛЛЕРА про поставки й транзит газу в 2009 році. За даними газети ”КоммерсантЪ-Украина” від 19 листопада, в ході переговорів російська монополія запропонувала Україні механізм погашення боргу за газ, що становить 2,4 мільярда доларів. Борг ”Нафтогазу” в 2,4 мільярда доларів російська монополія запропонувала погасити за рахунок оплати транзиту газу по території України протягом подальших 14 місяців. Крім того, ”Нафтогаз” повинен заморозити транзитну ставку на рівні 1,7 долара за тисячу кубометрів на 100 кілометрів мінімум до 2011 року. Водночас, на початку року ”Нафтогаз” заявляв, що вважає справедливою ставкою транзиту газу – 9,32 долара за тисячу кубометрів на 100 кілометрів, але відмовився від підвищення тарифу після того, як ”Газпром” оголосив про намір дзеркально підвищити вартість транзиту середньоазіатського газу, що поставляється до України.

Експерти впевнені, що запропонована ”Газпромом” схема невигідна ”Нафтогазу” – компанія позбудеться основного джерела валютної виручки в 2009-2010 роках. Відсутність валютних надходжень у 2009 році призведе до того, що дефіцит власних оборотних коштів НАК досягне 20 мільярдів гривень (із урахуванням 8 мільярдів гривень планового дефіциту оборотних коштів).

Заморожування транзитної ставки суперечить також політиці уряду України, який прагне збільшити її.