Переговори між ”Газпромом” і ”Нафтогазом” в Брюсселі поки не передбачені

Брюссель. 8 січня. УНІАН. Переговори між «Газпромом» та «Нафтогазом» в Брюсселі поки не передбачені.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі з посиланням на AFP, про це повідомив речник «Нафтогазу України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

Дипломатичні джерела підтвердили кореспонденту УНІАН, що зараз ніякі переговори не проходять, а запланована раніше зустріч – скасована за ініціативою російської сторони.

Як повідомляв УНІАН, зустріч між головою правління НАК “Нафтогаз України” Олегом ДУБИНОЮ та головою правління ВАТ “Газпром” Олексієм МІЛЛЕРОМ мала відбутися сьогодні в Брюсселі.