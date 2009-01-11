Баррозу та Пібалгс вітають підписання протоколу про моніторинг транзиту газу

Брюссель. 11 січня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ та комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС вітають підписання протоколу про моніторинг транзиту газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в їх заяві, оприлюдненій сьогодні вночі.

“Я щиро вітаю документ, якій встановлює межі компетенції моніторингової місії, якій був підписаний Росією, Україною та Єврокомісією. Це мало б зараз дати можливість відновити постачання газу з Росії до ЄС”, - заявив Ж.БАРРОЗУ.

“Зараз із визначеним колом повноважень, моніторингова місія розпочне роботу якомога швидше зі сподіванням, що дуже швидко буде газ, рух якого вони мають моніторити – газ, що прямується до європейських громадян, які мають в ньому велику потребу”, - заявив А.ПІБАЛГС.