Мадонна спричинила ”падіння” сайтів on-line продажу квитків в Бельгії
15:58, 09 лютого 2009Новини ЄС
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65 тис. квитків продано за 13 годин
Брюссель. 9 лютого. УНІАН. 65 тис. квитків на концерт Мадонни в Бельгії були розпродані за 13 годин.
Про це повідомляє сьогодні фламандська газета Het Laatste Nieuws.
Таким чином, всі квитки на концерт, що має відбутися 11 липня, були розпродані протягом неділі, 8 лютого.
За даними видання, вперше за всю історію існування служби он-лайн продажу квитків Tele Ticket Service, її сайт не міг вчасно впоратися з обробкою замовлень через велику кількість заходів прихильників співачки.
Затримки спостерігалися і при замовленні квитків телефоном та за допомогою см-повідомлень.
“Ні Роббі ВІЛЬЯМС, ні AC/DC чи Metallica не користувалися таким попитом”, - прокоментували ситуацію в Tele Ticket Service.
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