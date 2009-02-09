Мадонна спричинила ”падіння” сайтів on-line продажу квитків в Бельгії

Брюссель. 9 лютого. УНІАН. 65 тис. квитків на концерт Мадонни в Бельгії були розпродані за 13 годин.

Про це повідомляє сьогодні фламандська газета Het Laatste Nieuws.

Таким чином, всі квитки на концерт, що має відбутися 11 липня, були розпродані протягом неділі, 8 лютого.

За даними видання, вперше за всю історію існування служби он-лайн продажу квитків Tele Ticket Service, її сайт не міг вчасно впоратися з обробкою замовлень через велику кількість заходів прихильників співачки.

Затримки спостерігалися і при замовленні квитків телефоном та за допомогою см-повідомлень.

“Ні Роббі ВІЛЬЯМС, ні AC/DC чи Metallica не користувалися таким попитом”, - прокоментували ситуацію в Tele Ticket Service.