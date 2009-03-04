Єврокомісія пропонує лідерам ЄС об`єднати зусилля

Брюссель. 4 березня. УНІАН. Єврокомісія закликає лідерів ЄС продовжити скоординовані дії для подолання економічної кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ, представляючи комюніке для Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), засідання якої відбудеться 10-20 березня.

“Європейська Рада має надіслати чіткий сигнал громадянам, підприємствам та світ. Так, з кризи вийти можливо”, - заявив він.

В комюніке, зокрема, передбачається посилити контроль за банківською системою, створити механізм раннього попередження про негативні тенденції на фінансових ринках під контролем Європейського центрального банку.

Згідно комюніке, вже у квітні Єврокомісія планує представити пропозиції щодо діяльності спекулятивних інвестиційних фондів, інвестицій капіталу та винагороди керівним співробітникам фінансових установ. До осені Єврокомісія планує представити нову серію пропозицій, зокрема, щодо посилення захисту власників депозитів, санкцій за порушення правил діяльності на фінансових ринках.

В документі, представленому Президентом Єврокомісії, зазначається, що вже багато позитивних заходів здійснено на європейському та національних рівнях для підтримки економіки. Водночас, Комісія звернулася із закликом до лідерів країн-членів ЄС схвалити чіткі принципи майбутніх дій з підтримки економіки, які включали б в себе повагу до правил функціонування внутрішнього ринку, відкритість зовнішньої торгівлі, а також зобов’язання щодо повноцінного відновлення діяльності фінансових ринків та сприяння розвитку економіки з низькими викидами СО2 в атмосферу.

У документі також міститься заклик до здійснення заходів з протидії зростанню безробіття, яке, за оцінками Комісії до 2010 року може сягнути рівня в 10% (зараз – близько 7% - УНІАН). У зв’язку з цим Єврокомісія пропонує сприяти підтримці попиту та попереженню зменшення робочих місць. Серед інших заходів, комісія, зокрема, пропонує зменшення соціальних відрахувань з роботодавців, збільшення інвестицій у підготовку та перепідготовку нових фахівців, надання фінансової підтримки на тимчасове зменшення робочих годин тощо.

Єврокомісія у своєму комюніке також зазначає, що ЄС має говорити єдиним голосом щодо глобального реформування фінансової системи та світового фінансового законодавства з метою посилення прозорості ринків та відповідальності основних акторів, реформування Міжнародного валютного фонду, Світового банку та Форуму за фінансову стабільність.