Лідери ЄС в цілому домовились, як витратити 5 млрд. євро

Брюссель. 20 березня. УНІАН. Лідери ЄС в цілому погодили напрямки використання 5 млрд. євро на енергетичну інфраструктуру та широкополосний Інтернет.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на брифінгу по завершенню першого дня засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) прем’єр-міністр головуючої в ЄС Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК.

“Ми маємо принципову згоду, як розподіляти ці гроші”, - сказав він.

М.ТОПОЛАНЕК висловив переконання в тому, що 20 березня лідери ЄС зможуть затвердити проект в цілому.

За словами Президента Єврокомісії Жозе Баррозу, гроші витрачатимуть в 2009-2010 роках.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня Міністри закордонних справ країн-членів ЄС не змогли досягти компромісу щодо розподілу 5 млрд. невитрачених бюджетних євро на проекти підтримки створення енергетичної інфраструктури та розповсюдження широкополосного Інтернету. Однією з найбільших була проблема щодо того чи вносити розвиток газопроводу “Набукко” до переліку проектів окремим рядком.

Наприкінці 2008 року Єврокомісія запропонувала витратити 5 млрд. євро невитрачених в 2008 році бюджетних грошей на енергетичну інфраструктуру (3,75 млрд. євро) та розвиток сільського господарства (1,25 млрд. євро).

Єврокомісія, зокрема, пропонувала витратити 1,250 млрд. євро на підтримку проектів з уловлення та зберігання “парникових” газів, 1,750 млрд. євро – на будівництво газової та електричної інфраструктури для поєднання мереж країн-членів ЄС, 0,5 млрд. євро – на підтримку прибережних повітряних електростанцій.

Ці витрати мали стати частиною схваленого Європейською Радою (саммітом голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) у грудні 2008 року плану стимулювання розвитку економіки в 2009 році на 200 млрд. євро, або 1,5% ВВП.