Комісар ЄС шкодує, що Росія не зрозуміла ”газову” декларацію

Брюссель. 23 березня. УНІАН. Комісар ЄС по енергетиці Андріс ПІБАЛГС шкодує про те, що Росія сприйняла декларацію ЄС і України за підсумками газової конференції як спрямовану проти неї.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це комісар ЄС заявив сьогодні журналістам, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Я шкодую про це, тому що в нас немає навіть у думках наміру ослабити позиції «Газпрому» в Європейському Союзі. Я чув, звичайно, це заява про те, що Росія може шукати інші ринки, але європейський ринок – найкращий для російського газу», - сказав він.

«Я сподіваюся, що це розчарування мине», - додав комісар.

А.ПІБАЛГС заявив, що намагався пояснити російській стороні, що робота Єврокомісії спрямована на забезпечення стабільності газотранспортного коридору. Він також додав, що Єврокомісія продовжить співпрацю з Росією з тим, щоб «якось згладити це засмучення».

При цьому він висловив впевненість у тому, що в декларації записано дуже коректні речі про необхідність інвестування в українську газотранспортну систему, а також про те, що європейські компанії можуть брати участь у таких інвестиційних проектах на рівних і ринкових основах.

Як повідомляв УНІАН, російська делегація, присутня на міжнародній інвестиційній конференції з питань модернізації української ГТС, залишила форум після оголошення церемонії підписання підсумкової спільної декларації. На думку міністра енергетики РФ Сергія ШМАТКА, навряд чи підсумки цієї конференції будуть цікаві самій Україні.