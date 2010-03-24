Кінах сподівається на розуміння Європою економічної ситуації в Україні

Брюссель. 24 березня. УНІАН. Народний депутат України Анатолій КІНАХ сподівається на розуміння країнами ЄС складної економічної ситуації в Україні при підготовці угоди про вільну торгівлю.

Про це він заявив у розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі, коментуючи результати 14-го засідання Комітету міжпарламентської співпраці Україна-ЄС.

“Ми хотіли би щоб європейці, реально оцінюючи стан справ в Україні, йшли нам на зустріч через відповідні перехідні періоди, бо умови рівноправної конкуренції дуже-дуже порушуються”, - сказав депутат.

“Наприклад, вартість кредитних ресурсів річна 4-5%, в Україні - зашкалює за 20%, енергоємність нашого ВВП в 2-3 рази вище, ніж в європейських державах, і нам необхідний відповідний період для реалізації серйозного блоку структурних реформ, і це повинно бути враховано і в умовах вільної торгівлі з точки зору інтересів України по внутрішньому ринку, підсилення експортної політики тощо. Ми маємо надію на конструктивну позицію ЄС при підготовці цієї угоди”, - додав він.

А.КІНАХ зазначив, що Україна завершила 2009 рік з найгіршими показниками розвитку в Європі. Він нагадав, що падіння ВВП за підсумками 2009 року становило 15%, падіння обсягів промислового виробництва – 22%, крім того в Україні зберігалися високі темпи інфляції.

За його словами, на сьогодні важливо не лише працювати щ європейськими партнерами над антикризовими заходами, але й над стратегією розвитку, модернізації економіки, створення сприятливого інвестиційного клімату.

Депутат зазначив, що в рамках засідання Комітету міжпарламентської співпраці відбулася зустріч з віце-президентом Європейського інвестиційного банку Евою СРЕЙБЕР, яка підтвердила бажання банку посилювати інвестиційну співпрацю з Україною.

“І тут є над чим працювати, в тому числі уряду України, місцевому самоврядуванню, з тим, щоб створити сприятливі умови, покращити регуляторну політику”, - сказав А.КІНАХ.

Як повідомляв УНІАН, 22-23 березня у Брюсселі відбулося 14-те засідання Комітету міжпарламентської співпраці Україна-ЄС.