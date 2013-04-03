Президент Франції: Колишній міністр бюджету образив республіку

Брюссель. 3 квітня. УНІАН. Президент Франції Франсуа Олланд наголошує, що колишній міністр бюджету країни Жером Каюза завдав шкоди республіці тим, що приховав інформацію про наявність в нього рахунку в швейцарському банку.

Про це Ф.Олланд заявив у своєму відозверненні до країни, розповсюдженому сьогодні.

“Це помилка, яку не можна пробачити, це – образа республіки”, - наголосив французький Президент.

У зв’язку з цим він підкреслив необхідність продовжувати реформи з тим, щоб покращити незалежність судової системи та посилити боротьбу з корупцією.

За словами Ф.Олланда, найближчим часом уряд запропонує низку нових законопроектів та дій, направлених на боротьбу з корупцією.

Колишній міністр з питань бюджету Франції Ж.Каюза 2 квітня визнав, що має рахунок у швейцарському банку UBS, на якому зберігає 600 тис. євро. Він також повідомив про те, що дав доручення про переведення цих коштів на його рахунок у Франції.

Ж.Каюза обіймав посаду міністра з питань бюджету з 16 березня 2012 року до 19 березня 2013 року, коли він подав у відставку.

4 грудня 2012 року інформаційний веб-сайт Mediapart розповсюдив інформацію про наявність у міністра рахунку в швейцарському банку. Міністр відкидав ці звинувачення, поки не було оприлюднено аудіо-запис, який підтверджував наявність такого рахунку, після чого прокуратура Парижу відкрила провадження за підозрою у відмиванні брудних коштів та шахрайств зі сплатою податків.