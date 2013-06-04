ЄС запроваджує антидемпінгові мита на сонячні панелі з Китаю

Брюссель. 4 червня. УНІАН. Європейська комісія схвалила рішення запровадити тимчасові антидемпінгові мита на сонячні панелі, що постачаються з Китаю.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань торгівлі Карел Де Гухт.

“Наші дії сьогодні – це терміновий захід, щоб дати життєво-важливого кисню бізнес-сектору в Європі, який сильно страждає від цього демпінгу”, - сказав він.

За словами комісара, антидемпінгові мита діятимуть з 6 червня цього року. В перші два місяці – до 6 серпня – розмір мита становитиме 11,8%, після чого він буде збільшений до 47,6%.

Комісар також зазначив, що встановлені мита визначені за правилом менших мит, яке дає можливість встановлювати тимчасові антидемпінгові мита на рівні, меншому, ніж рівень демпінгу, але достатньому для відновлення рівних ринкових умов.

К.Де Гухт зазначив, що за оцінками Комісії, рівень демпінгу на сонячні панелі та їх складові сягає 88%.

Тимчасові мита запроваджуються терміном на 6 місяців. При цьому, Комісія має схвалити рішення щодо можливого запровадження постійних мит не пізніше, ніж 5 грудня цього року.