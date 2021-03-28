Дієтолог vs нутриціолог. Хто допоможе схуднути не лише вашому гаманцю

Бажання схуднути змушує українців шукати допомоги у цьому у різноманітних спеціалістів. Дієтологи, фітнес-тренери, фахівці з правильного харчування, сироїди, нутриціологи… Соцмережі переповнені порадами «фахівців», які навіть не мають медичної освіти. Тож на що варто звернути увагу, щоб собі не нашкодити?

Уявіть, що на вашій тарілці - ідеальний продукт, в якому чітко вирахувана необхідна для організму кількість білків, жирів, вуглеводів. З’їв зранку - і отримав на цілий день порцію всіх необхідних поживних речовин… Але, на жаль, в природі такого диво-продукту не існує.

Натомість є ціла армія фахівців, які намагаються створити ідеальний раціон - дієтологи, фітнес-тренери, фахівці з правильного харчування, сироїди, нутриціологи спортивні чи звичайні. Інстаграм та ютуб наводнені порадами від «знавців», які не мають навіть середньої медичної освіти.

«Я навчалася нутриціології в спеціальному навчальному закладі – інститут превентивної функціональної антивікової медицини», - розповідає ТСН.Тижню Ніна Ходорковська.

Модно зараз не лише консультувати, а й свої курси відкривати.

«Вартість курсів – від п’яти тисяч гривень, залежить від програми. «Стеля» - 20 тисяч гривень, - говорить Ніна Ходорковська. – Я даю не лише консультацію, у нас 42 записані уроки. На їхній основі клієнти можуть допомогти своїм рідним та близьким, і навіть почати консультувати самі».

В учні беруть усіх – навіть тих, хто абсолютно не має знань у цій (а, тим більше, в медицині) царині.

Нутриціологиня Софія Рожко розповідає ТСН.Тижню, що нова професія кардинально відрізняється від дієтолога. «Ми вчимо людей дружити з їжею. Нутріціолог - це більше про спосіб життя і про харчування в цілому. Нутріціолог не зможе лікувати людину», - каже вона.

Лікарка ендокринолог-дієтолог Наталія Самойлова підкреслює, що дієтолог – це медична спеціальність, яка вимагає наявності вищої медичної освіти, клінічного досвіду. «Їжа в нашому випадку – головний інструмент лікування. Їжею можна як допомогти, так і нашкодити.

У пошуках гарної фігури та здоров’я

Солодке для Юлі Притули - мами трьох доньок, коханої дружини і… королеви краси серед дівчат з пишними формами – слабкість з дитинства. Вона розповідає ТСН.Тижню, що намагається стримуватись і не їсти, але коли чоловік приносить щось смачненьке, встояти неможливо.

«Я все життя була повненькою. А наприкінці вагітності важила за 100 кг», - каже Юлія.

Чого тільки не робила, аби позбутися нестерпних кіло! «Правильне харчування було, спорт був, без м’яса, без цукру, на кашах, ліполітики, ковітація, аерліфтинг – було, таблетки для схуднення – було…», - перераховує вона ТСН.Тижню.

Але… кілограми все одно поверталися й повертаються. Тим більше зараз, за часів пандемії, коли робота з дому, ненормований графік, стрес та недосипання. Що їсти, аби не повніти? Відповідь на це питання, як героїня ТСН.Тижня, шукають тисячі українських жінок.

Разом з Юлією Притулою йдемо на прийом і до нутриціолога, і до дієтолога.

Софію Рожко ми знайшли в ютуб, там вона веде свій канал. Також вона має блог в інстаграмі та… власний досвід перемоги над зайвими кіло.

«Я відносилося до тих дівчат, які могли їсти все і не набирати вагу. Могла два рази на день їсти в Макдональдзі… А потім в один момент за два місяці я набрала 15 кілограмів!», - розповідає вона ТСН.Тижню.

Щоб схуднути, почала вчитися їсти овочі та рибу. Захопилася модною нутриціологією. За плечима мала диплом міжнародного еколога – вчила багато хімії, біології, фізики… але не медицину. Вирішила отримати диплом нутриціолога. Але в Україні у вишах цього не викладають. Лише курси.

«Я проходила курси в Україні й залишилася не задоволена. Мені не сподобалося, що не було перевірки знань. Вам просто начитали лекції, а далі ні один спеціаліст не дає вам екзаменів. Знайшла виш в Ірландії і там вчилася два роки. Це при лікарні університет», - ділиться досвідом Софія Рожко.

Та насправді, щоб працювати нутриціологом, в Україні не потрібні ані диплом, ані ліцензія. Навіть кабінет відкривати не обов’язково - консультувати можна через зум чи скайп.

«Це стало такою мейнстрімовою професією, яка дозволяє людям швидко заробляти… Це ілюзія, бо щоб навчитися і програму свою скласти, треба роки. Щоб видати коротку рекомендацію – їж овочі - ти маєш розуміти, а що таке овочі, як вони впливають на організм, як вони засвоюються, як кишкова флора на них реагує», - розповідає Софія.

Але далеко не всі пішли шляхом Софії. Тож запам’ятайте: нутриціолог не має права призначати аналізи чи виписувати ліки. Він не медик. Тому Софія об’єдналася з тими, хто має спеціальний фах - психологами, дієтологами та гастроентерологами, а отже, має всі підстави радити Юлі. Вона розпитує про вагу, робить заміри…

Своєю чергою дієтолог Наталія Самойлова прискіпливо оглядає пацієнтку, розпитує про режим харчування та відразу береться за аналізи для Юлії.

Крім того, відправляє її на спеціальні ваги. Вони показують, скільки жиру в організмі, скільки води, а головний з показників - метаболічний вік.

«Її метаболічний вік – 52 роки, хоча насправді їй 37», - констатує лікарка.

Лікувати може тільки лікар

Наталія Самойлова лікує вже двадцять років. Працює дієтологом, а також має додаткові спеціалізації ендокринолога та санолога. Коли чує про консультації онлайн інста-лікарів, відверто обурюється: «У мене був випадок, коли я була присутня на лекції одного нутриціолога з освітою юриста. І був список аналізів з помилками, який вона демонструвала… І як вона після цього може призначати препарати? Я вважаю, це злочин!».

Нерідко нашій дієтологині доводиться рятувати пацієнтів таких інста-лікарів. «Іноді це мракобісся, яке повністю суперечить науковим даним, законам роботи людського організму… Наприклад, нутриціолог призначив список препаратів з 15 найменувань дитині в шість років. В п’ять разів збільшив для дитини дозування. Це злочин! Цей нутриціолог має освіту кухаря. Ніякого права лікувати людей кухар не має!», - каже Наталія Самойлова.

Вона розповідає, що в її практиці була й нутриціолог, яка прийшла… лікуватися. «Дівчина закінчила курси і їй здалося, що вона може лікувати їжею людей. Але у неї самої були побічки… Виявилось, що у неї високий рівень цукру в крові, високий гемоглобін», - каже ТСН.Тижню Самойлова.

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Попит на правильне харчування нині шалений, а от дипломованих лікарів не вистає. А святе місце, як відомо, порожнім не буде. Щоб називатися нутриціологом, достатньо закінчити двотижневі курси, а от щоб дієтологом…

«Шість років медінституту, потім два роки інтернатури. Далі йде спеціалізація на кілька місяців. Потім спеціалізація «дієтологія», яка відбувається на базі інституту… Цікавтесь професійною діяльністю свого лікаря! Запитайте, чи є в нього взагалі медичний диплом, яка спеціалізація. Якщо це медзаклад і там один лікар, то заклад має отримувати ліцензію (у так званих нутриціологів вона часто відсутня)», - переконує Наталія Самойлова.

Тим часом героїня ТСН.Тижня Юля Притула отримала перші поради фахівців. Нутриціолог заборонила перекуси, порадила прибрати солодкі сніданки та молочну продукцію з вечері, а також робити перерви між їжею 2,5 години. Юлії спеціалістка сподобалася.

Дієтологиня ж запідозрила проблеми з інсуліном в крові та дала направлення на додаткові аналізи.

«Все супер! - каже Юлія. – Вона мені все розписала. Виявляється, корисну їжу їм, але не в той час, коли треба було, і через це набирала. І не порадував мене мій метаболічний вік - 52 роки… скоро старість!».

У будь-якому разі, варто запам’ятати, дієтолог – це лікар з медичною освітою, який допомагає боротися з хворобами за допомогою їжі. Нутриціолог – лише консультант з правильного харчування. Часто - без медичної освіти. Від розуміння таких простих речей залежить, схуднете ви, чи лише ваш гаманець.

Оксана Радіонова, Антон Мачула, Андрій Вєтошкін, Роман Крюков, Костянтин Слюсар

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