Ляшко переконує, що вакцинація - це престижно і круто.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, коментуючи тези так званих антивакцинаторів про примусовість щеплень, нагадав, що імунізація від коронавірусу в Україні є добровільною і безкоштовною.

Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

При цьому Ляшко вважає, що робити щеплення - це престижно і круто. А антивакцинаторів радить не слухати.

"Якщо хочете побачити тяжкість перебігу коронавірусу – пройдіться вздовж інфекційного відділення", - відповів він противникам вакцинації.

Він також порадив поспілкуватися з родичами хворих на коронавірус, які приходять їх відвідувати в лікарнях, де ті перебувають на кисневій терапії або у відділенні інтенсивної терапії.

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"Тут немає питань до вибору. Повинно бути чітке розуміння, треба слухати професіоналів та лікарів", - сказав Ляшко.

Тим, хто каже про незаконність карантину, міністр нагадав, що Кабмін мав право його вводити, бо в країні діє режим надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, за прогнозом Національної академії наук України, у 2021 році спостерігатиметься тенденція до зростання захворюваності на коронавірус COVID-19 у порівнянні з минулим роком.

Темпи поширення вірусу в Україні суттєво прискорилися за останні два тижні, а період подвоєння кількості нових виявлень зменшився до двох тижнів, повідомили у НАН.

Автор: Юрій Годован