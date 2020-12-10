Депутат міськради отримав офіційне підтвердження інфікування.

Народний артист України, депутат Одеської міської ради (фракція «Слуга народу») Олег Філімонов захворів на COVID-19.

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Про це Філімонов повідомив на своїй сторінці у Facebook, привітавши також іудеїв з Ханукою.

«На жаль, не можу взяти участь у святкуванні. Кілька днів тому захворів на COVID-19 і пішов на самоізоляцію. Болячка противна і підступна, але, начебто, у мене не важкий варіант. Найгірше те, що зараз період підготовки і ухвалення міського бюджету, а я лежу», - написав він.

Філімонов - депутат

Народний артист України Олег Філімонов був висунутий кандидатом на пост мера Одеси від партії «Слуга народу», але не пройшов у другий тур.

За результатами виборів до місцевих рад 68-річний артист, який також є бізнесменом, пройшов в Одеську міську раду за списком згаданої політсили.

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Автор: Лариса Козова