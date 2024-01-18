Насіння чіа та насіння льону - це суперпродукти, багаті поживними речовинами, але вживати їх у сирому вигляді не рекомендується.

Схуднення - це не тільки вправи, але і дієта. Вибираючи овочі та фрукти, особливо багаті білком, не забудьте додати в раціон корисне насіння. Найчастіше це насіння льону і насіння чіа.

Обидва продукти наповнені поживними речовинами, такими як білок, кальцій і клітковина, що робить їх суперпродуктами. Але чи варто їсти насіння льону або насіння чіа для схуднення і, яке з них більш корисне, розповіли фахівці, пише Healthshots.

Користь насіння льону

1. Протизапальна дія

Відео дня

Насіння льону - це суперпродукт, що містить омега-3 жирні кислоти. "Воно допомагає боротися із запаленнями в організмі та запобігає окислювальному стресу", - сказав дієтолог Рамія Б.

2. Здоров'я кишечника

Насіння льону допомагає поліпшити здоров'я кишечника, оскільки багате клітковиною. Клітковина ферментується в товстому кишечнику і покращує його здоров'я, виробляючи коротколанцюгові жирні кислоти.

3. Антидіабетичний ефект

Якщо насіння льону приймати регулярно, воно може покращити чутливість до інсуліну.

4. Протираковий ефект

Завдяки антиоксидантам, які воно містить, насіння льону може допомогти запобігти або зменшити ріст пухлин в організмі. Воно також містить лігнан, який знижує ризик розвитку раку, пов'язаного з гормонами та їх дисбалансом.

Користь насіння чіа

1. Знижує ризик серцево-судинних захворювань

Наявність альфа-ліноленової кислоти в насінні чіа може сприяти здоров'ю серця. Воно допомагає знизити рівень "поганого" холестерину.

2. Здоров'я шкіри

Олія насіння чіа може допомогти в лікуванні екземи. Це зменшує частоту свербіння, прискорює загоєння і покращує зволоження шкіри.

3. Антиоксидантний ефект

Насіння сіа містить антиоксиданти, такі як кверцетин та кемпферол. Воно допомагає зменшити запалення в організмі і захищає від вільних радикалів.

4. Покращує здоров'я кишечника

Насіння чіа також покращує роботу корисних кишкових бактерій і сприяє здоров'ю кишечника. Воно запобігає запорам, оскільки є хорошим джерелом клітковини.

Насіння льону або насіння чіа для схуднення?

Насіння льону краще підходить для схуднення, оскільки в ньому більше розчинної клітковини. Воно допомагає контролювати апетит і дає відчуття ситості на тривалий час. Таким чином, воно допомагає худнути. Оскільки насіння льону містить більше розчинної клітковини, воно утворює желеподібну консистенцію. Для схуднення можна приймати дві столові ложки насіння льону в день.

Насіння чіа та насіння льону - це суперпродукти, багаті поживними речовинами, але вживати його у сирому вигляді не рекомендується, оскільки воно містить ціаністий водень, свинець та інші важкі метали. Ці важкі метали можуть бути токсичними. Найкраще вживати це насіння в смаженому вигляді, оскільки термообробка руйнує ціанід та інші токсичні елементи.

Інші новини про дієти

Науковці з усього світу настійно рекомендують тим, хто хоче схуднути і тримати вагу в нормі, використовувати середземноморську дієту. Вона передбачає вживання великої кількості овочів і фруків, а також риби, горіхів, оливкової олії.

Вас також можуть зацікавити новини: