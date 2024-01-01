Немає швидких рішень або найкоротших шляхів до більш довгого і здорового життя, але наука чітко формулює ключові принципи.

Приблизно 25% тривалості життя визначається нашими генами, решта визначається тим, що ми робимо щодня.

І хоча немає швидких рішень або найкоротших шляхів до більш довгого і здорового життя, наука чітко формулює ключові принципи, пише Sciencealert. Ось п'ять речей, які можна зробити, щоб продовжити життя та покращити здоров'я.

1. Їжте переважно рослинну їжу.

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Те, що ви їсте, має величезний вплив на здоров'я. Відомо, що вживання в їжу продуктів з високим вмістом рослинних продуктів пов'язане зі здоров'ям і довголіттям.

Якщо ви їсте більше рослинної їжі та менше м'яса, оброблених продуктів, цукру та солі, ви знижуєте ризик розвитку ряду захворювань, які скорочують життя, включаючи хвороби серця та рак.

2. Прагніть до здорової ваги.

Ще один важливий спосіб стати здоровішим - спробувати досягти здорової ваги, оскільки ожиріння збільшує ризик виникнення ряду проблем зі здоров'ям, які скорочують життя.

Ожиріння створює навантаження на всі системи організму і має безліч фізіологічних наслідків, включаючи запалення і гормональні порушення. Це збільшує шанси на ряд захворювань, включаючи хвороби серця, інсульт, високий кров'яний тиск, діабет та ряд видів раку.

3. Регулярно займайтеся спортом.

Фізичні вправи захищають від хронічних захворювань, зменшують стрес і покращують психічне здоров'я.

Вправи допомагають контролювати вагу і знизити рівень жиру в організмі, але ефект більш широкий і включає в себе поліпшення використання глюкози (цукру в крові), зниження кров'яного тиску, зменшення запалення і поліпшення кровотоку.

4. Не паліть.

Якщо ви хочете бути здоровішими і жити довше, нічого не паліть.

Куріння сигарет впливає практично на кожен орган і пов'язане як зі скороченням, так і з погіршенням якості життя. Безпечного рівня куріння не існує - кожна сигарета збільшує шанси на розвиток ряду видів раку, хвороб серця і діабету.

Навіть якщо ви курите багато років, кинувши в будь-якому віці, ви майже відразу відчуєте користь для здоров'я і зможете змінити багато шкідливих наслідків куріння.

5. Надайте пріоритет соціальним зв'язкам.

Одним з найважливіших відкриттів за останнє десятиліття стало визнання важливості духовного та психологічного здоров'я.

Люди, які є самотніми та соціально ізольованими, мають набагато більший ризик ранньої смерті і частіше страждають від серцевих захворювань, інсульту, деменції, тривоги та депресії.

Середземноморська дієта

Вчені і дієтологи відзначають, що жодна дієта не підходить всім, але однією з найбільш вивчених і здорових є середземноморська дієта. Вона заснована на способі харчування людей, які живуть в країнах Середземномор'я, і робить акцент на овочах, фруктах, цільних зернах, бобових, горіхах та насінні, рибі та морепродуктах, а також оливковій олії.

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