Придбана у постачальника вакцина не була зареєстрована в Україні, відтак не могла бути використана та підлягала утилізації.

Подільська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру керівнику приватного підприємства у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час закупівлі протиящурних вакцин.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва. Згідно з матеріалами слідства, у 2019 році службові особи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів закупили за завищеною вартістю вакцини проти ящуру.

"Установлено, що придбана у постачальника вакцина не була зареєстрована в Україні, відтак не могла бути використана та підлягала утилізації. Відповідно до висновків судової економічної експертизи, внаслідок закупівлі зазначеної вакцини державі спричинено збитки у розмірі понад 30 млн грн", - йдеться у повідомленні.

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Слідство у кримінальному провадженні триває.

В прокуратурі нагадали, що у червні 2022 року до суду було скеровано обвинувальний акт відносно колишнього голови тендерного комітету Держпродспоживслужби за фактом службової недбалості під час закупівлі вказаної вакцини (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу).

До чого призводять неякісні вакцини

Молекулярні біологи розкрили тривожний феномен – деякі неякісні вакцини, у тому числі більшість ветеринарних вакцин від грипу, не лише не допомагають організму остаточно перемогти патогенні віруси, але й сприяють еволюції їх найбільш небезпечних форм.

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