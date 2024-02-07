Двоє порушники-"рецидивісти" заплатили за "подорож" по 3.5 тисячі доларів.

Наряд Подільського прикордонного загону за допомогою дрона з тепловізором виявив чоловіків, які рухалися в бік державного кордону.

"Порушників наздогнали та затримали. Як з’ясувалося, затримані вже не вперше потрапляють до рук охоронців держрубежу. Так, 24-річного жителя Запорізької області прикордонники зупинили вдруге. А 44-річний харків’янин уже четвертий раз протягом місяця намагався поза пунктами пропуску нелегально потрапити за межі України", - повідомили у Південному регіональному управлінні ДПСУ.

Йдеться, що чоловіки заплатили за 3,5 тис. доларів з кожного, скористались інтернет-послугою з навігації безперешкодного маршруту до сусідньої країни.

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"Щодо втікачів, як і в попередні рази складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справи направлено до суду", - запевняють в управлінні.

Інші інциденти

Як повідомляв УНІАН, на Одещині прихильниця "руского міра" разом зі спільниками організувала канал для виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Ділки переправляли "клієнтів" до іноземних медичних закладів під виглядом "супроводу" людей з інвалідністю.

Для здійснення поїздки за кордон зловмисники виділяли спеціальне авто з водієм. Насправді інваліди були підставними. Після перетину державного кордону вони разом з перевізниками поверталися до України. Встановлено, що одна з організаторок оборудок є палкою прихильницею рашизму. Свої прокремлівські погляди та схвальні коментарі про воєнні злочини РФ вона неодноразово публікувала у забороненій соцмережі "Однокласники".

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