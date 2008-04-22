Стороженко звинувачує Салигіна у спробі зірвати Євро-2012

Харків. 22 квітня. УНІАН. Заступник голови Харківської облдержадміністрації Сергій СТОРОЖЕНКО звинуватив голову облради Василя САЛИГІНА у спробі зриву реконструкції стадіону «Металіст» і матчів Євро-2012 у Харкові.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті облдержадмінісрації.

С.СТОРОЖЕНКО різко скритикував рішення сесії Харківської облради щодо витрачання коштів з державної субвенції, виділеної для соціально-економічного розвитку області.

З цього приводу С.СТОРОЖЕНКО заявив: «З глибоким жалем я дізнався про рішення сесії Харківської обласної ради про перерозподіл бюджетних коштів на реконструкцію і будівництво різних об`єктів у Харківській області, які були виділені з держбюджету для соціально-економічного розвитку області. За пропозицією голови обласної ради Василя САЛИГІНА фактично експромтом, без необхідних проробок і кошторисів, без вказівки цільового призначення 20 мільйонів гривень, які раніше передбачалося виділити на реконструкцію стадіону «Металіст», було передано із загальної суми державної субвенції в розпорядження міської влади Харкова. Я вважаю це справжньою катастрофою для реконструкції стадіону, оскільки в нинішньому році (а зараз на дворі друга половина квітня 2008 року) ми повинні були освоїти на ці цілі, принаймні, 87 мільйонів гривень.

Нагадаю, до вчорашнього дня існувала чітка домовленість стосовно того, що на реконструкцію стадіону з обласного бюджету буде виділено 20 мільйонів гривень, 30 мільйонів гривень надійдуть у вигляді державної субвенції, 20 мільйонів гривень обіцяли керівники міста, а ще 7 мільйонів гривень ми повинні були знайти до кінця листопада цього року. Тепер же, після голосування в обласній раді, вищеназвана сума зменшилася на 20 мільйонів гривень.

Я вважаю, що дії голови облради Василя САЛИГІНА спрямовані на зрив реконструкції стадіону «Металіст» і матчів Євро-2012 у місті Харкові. В результаті різко знижуються наші можливості щодо приведення стадіону у відповідність з вимогами УЄФА, особливо в контексті участі команди ФК «Металіст» у європейських клубних турнірах.

Я не знаю причин того, що відбулося, але можу сказати, що такі безвідповідальні рішення, що ігнорують Закон, підривають спільну роботу в пріоритетних для області напрямах і руйнують структуру обласного бюджету. Крім того, ці рішення вже викликали хвилю обурення з боку футбольних уболівальників, фан-груп і жителів Харківщини, які до недавнього часу були впевнені, що обласна влада робить все для того, щоб матчі Євро-2012 пройшли в нашому місті».

Як повідомляв УНІАН, на сесії 17 квітня депутати облради внесли зміни до обласного бюджету на 2008 р. Було ухвалене рішення перенаправити субвенції в розмірі 37 млн. грн., які планувалося виділити на реконструкцію та ремонтно-відбудовчі роботи стадіону «Металіст» (20 млн. грн.), будинку Держпрому (7 млн. грн.) та обласної філармонії (10 млн. грн.), у бюджет міста Харкова для того, щоб міська рада мала можливість самостійно розпорядитися цими коштами.

Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ різко розкритикував рішення сесії обласної ради про перерозподіл бюджетних коштів і заявив, що Партія регіонів внесла в питання життєзабезпечення області політичний хаос.