Відділенням соцзахисту населення оформлювати субсидії будуть допомагати студенти й ветерани

У Харківській області відділенням соціального захисту населення допомагатимуть вести роз’яснювальну роботу щодо права на отримання субсидій студенти місцевих вишів та представники ветеранських громадських організацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор ШУРМА.

«У нас є два варіанти: перше, ми опрацьовуємо студентів із університету Каразіна, з Педагогічного університету і Соціально-економічного університету. І друга категорія людей, як альтернативу, яку ми хочемо використати, це є представники ветеранських громадських організацій, це люди з домових вуличних комітетів, тобто ті люди, які живуть проблемами, з чим пов’язані субсидії», - сказав І.ШУРМА.

Він зазначив, що для поліпшення роботи відділів соціального захисту населення та упередження зайвого ажіотажу планується зі студентів та ветеранів створити агітаційні бригади, які зустрічатимуться з людьми та пояснюватимуть процедуру та порядок оформлення субсидії. Крім цього, залучатимуться 1,6 тис. тимчасово безробітних, котрі стоять на обліку в центрах зайнятості.

І.ШУРМА також наголосив, що інформування населення з питань отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг буде здійснюватися й через «Укрпошту». Так, вже сьогодні розіслані конверти на більше 561 тис. адресів, в яких міститься інформація, зразки й документи для оформлення субсидій.

Заступник губернатора зазначив, що у зимовий період по Харківській області пільгами користувалися приблизно 76 тис. родин, у літній – 26 тис. родин, але за попередніми підрахунками після підвищення тарифів на газ та послуги опалення та гарячого водопостачання кількість сімей, які будуть отримувати субсидії в Харківській області, складе приблизно 160 тисяч.

За його словами, без урахування підвищення вартості послуг на субсидії цього року для Харківської області з Державного бюджету було заплановано виділення 123 млн. грн., але, запевнив І.ШУРМА, цей бюджет буде збільшено.

«Станом на 1 липня з Державного бюджету було виділено 62 млн. грн., заборгованості не було. Зараз вносяться зміни й доповнення в Державний бюджет для того, аби збільшити кількість коштів на субсидії, у зв’язку з тим, що кількість людей, які будуть користуватися цією послугою, буде розширена», - сказав І.ШУРМА.

Як передавав УНІАН, перший віце-прем’єр Андрій КЛЮЄВ поставив завдання профільним міністерствам і місцевій владі поліпшити роботу з інформування населення про надання субсидій для оплати комунальних послуг.

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) своїми постановами від 13 липня 2010 року збільшила на 50% з 1 серпня 2010 року відпускні ціни на природний газ для населення і ціну газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалення і гаряче водопостачання населення.