Добкін обіцяє навести лад у сфері ціноутворення

Харків. 7 жовтня. УНІАН. У Харківській області будуть вжиті певні заходи щодо впорядкування схеми ціноутворення на основні види продуктів харчування. Тим не менш, деякі продукти подорожчали цілком обґрунтовано, - повідомив голова ХОДА Михайло ДОБКІН.

«У нас є сьогодні реальна причина подорожчання багатьох продуктів, наприклад, плодоовочевої групи. Це посуха, неврожай, підвищений попит, і звідси - високі ціни. Ми з цим будемо боротися кількома методами, і один з них - це зняття підвищеного попиту, для чого ми вже відкрили по всіх районах міста Харкова сільськогосподарські ярмарки. Ми будемо наводити порядок у ціноутворенні», - сказав М.ДОБКІН сьогодні в ході зустрічі з профспілковим активом області.

Він зазначив, що для зниження цін на м`ясо вже знайдено шлях - торгові місця на ринках будуть надаватися безпосередньо фермерам, що виключить з ланцюжка виробник - покупець посередника і таким чином дозволить знизити ціни. Що стосується різкого стрибка цін на курячі яйця, то, за словами губернатора, це пов`язане зі спекуляціями недобросовісних конкурентів основних харківських виробників.

«У нас тут була боротьба між різними групами, які володіють великою кількістю фабрик з виробництва курячого яйця, за власність двох наших комбінатів. Їм спочатку штучно не давали торгувати, занижуючи ціну, підводячи їх до банкрутства, а сьогодні, коли майнові питання вирішені, дали реальну ціну. Якщо взяти в розрізі країни, то у нас вартість курячого яйця приблизно однакова з різними регіонами. А раніше, коли штучно занижувалися ціни, то тоді яйця у нас були набагато дешевшими, ніж в цілому по країні. В результаті скрізь стрибок цін відбувся невеликий, а у нас - величезний», - зазначив М.ДОБКІН.