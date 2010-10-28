КВУ каже, що в Харкові погано організували виготовлення бюлетенів

Харків. 28 жовтня. УНІАН. Харківська обласна виборча комісія неналежним чином організувала процес виготовлення виборчих бюлетенів для виборів депутатів Харківської обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав голова харківського обласного відділення Комітету виборців України Михайло КАМЧАТНИЙ.

«Усі процедурні моменти, вони затягувалися, що призвело до того, що із запізненням була визначена форма бюлетенів, кількість бюлетенів, необхідна для виборів депутатів облради. Це, у свою чергу, поставило у важке становище підрядника, який повинен був друкувати бюлетені, зокрема, підприємство «Майдан», - сказав М.КАМЧАТНИЙ.

На його думку, головна причина затримки друку бюлетенів – це «погано організована робота в обласній територіальній комісії, яка не вклалася у терміни, пов’язані з підготовкою бюлетенів для виборів до обласної ради».

М.КАМЧАТНИЙ, негативно оцінивши роботу керівного складу харківської обласної та міської виборчих комісій, наголосив, що в майбутньому не рекомендував би цим особам займати настільки відповідальні посади.

«Оцінюючи роботу обласної територіальної комісії та міської, ми би рекомендували, щоб у майбутньому – це стосується трійок керівників цих комісій – цих людей більше не залучали на такі важливі місця, пов’язані з організацією виборів. Ми би це рекомендували політичним партіям, котрі приймають рішення і які подають цих людей в комісії», - сказав М.КАМЧАТНИЙ.

За словами М.КАМЧАТНОГО, якщо не брати до уваги Харківську міську та Харківську обласну територіальні виборчі комісії, то в цілому по області ТВК працюють без зауважень і явних зривів.

Як повідомляв УНІАН, голова облвиборчкому Олександр РУСИНОВ заявляв про намагання представників ВО «Батьківщина» зірвати засідання Харківської обласної виборчої комісії. За його словами, робота облвиборчкому з прийому та видачі виборчих бюлетенів представникам дільничних виборчих комісій була зірвана на дві доби, в тому числі й через прокурорську перевірку поліграфічного підприємства, на якому здійснювався друк виборчих бюлетенів.