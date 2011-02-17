«United Kharkiv» показав червону картку земляку-журналісту

Харків. 17 лютого. УНІАН. Уболівальники харківського Металіста вважають упередженими публікації журналіста Артема Франкова і засуджують за це свого земляка.

Як повідомляє сайт союзу уболівальників Металіста «United Kharkiv», на виступи в пресі їхнього земляка вже неодноразово звертали фани харківського клубу.

«Із номера в номер Артем, як справжній ідейний борець за грошові знаки, зі сторінок різних видань паплюжить те, що дороге душі і серцю кожного харків`янина - ФК Металіст і його керівництво», - йдеться у повідомленні.

Фани впевнені, що журналіст виконує відповідні замовлення і при цьому чомусь називає себе «уболівальником Металіста і патріотом Харкова». Вони вважають, що автор образливих для харків’ян публікацій підіграє столичним футбольним чиновникам «у прагненні зняти з Металіста 9 очок за вигаданий «договорняк». Для фанів є «обурливим і неприпустимим» те, що водночас журналіст розказує «про свою нібито любов до першої столиці та її футболу».

На зборах союзу уболівальників Металіста «United Kharkiv» фани ухвалили рішення про оголошення Артема Франкова «персоною нон-грата на стадіоні «Металіст» і прилеглій території». Річ у тому, йдеться у повідомленні, що представники Харківських фан-груп «неодноразово контактували і співпрацювали з Артемом, навіть мали дружні стосунки. Та після останніх потоків наклепу і бруду, природно, продовжувати будь-які контакти з ним представники Харківського фан-руху не мають наміру». «Ми також маємо намір бойкотувати журнал «Футбол» як знаряддя наклепу в його руках», - заявляють фани і звертаються до журналіста з проханням не приїжджати «до нас на стадіон і в місто».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА