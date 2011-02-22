У Харкові відновили меморіальну дошку Патріарху Йосипу Сліпому

11:27, 22 лютого 2011
Харьків
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Добкін: це «знак глибокої поваги»

Харків. 22 лютого. УНІАН. У Харкові відкрили меморіальну дошку Патріарху Української греко-католицької церкви Йосипу Сліпому.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистій церемонії відкриття дошки взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, голова Львівської облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК, Львівський міський голова Андрій САДОВИЙ, який є ініціатором відкриття дошки.

Пам’ятну дошку встановлено на будівлі ДАІ у Ленінському районі Харкова, де раніше знаходилася пересильна тюрма, в якій Й.Сліпий перебував під час пересилки 1961 року в Сибір.

«Сьогоднішній день буде сприйматися, як знак глибокої поваги до наших співвітчизників, які живуть від нас за тисячі кілометрів», - сказав М.ДОБКІН.

Помічник донецько-харківського екзарха УГКЦ, єпископ Василь МЕДВІДЬ освятив пам’ятну дошку та відслужив молебінь. Учасники церемонії поклали квіти до пам’ятного знаку.

Довідка УНІАН. Меморіальна дошка Патріарху Йосипу Сліпому була встановлена у Харкові 2005 року під час з’їзду Світового конгресу українців на приміщенні колишньої пересильної в’язниці, яке зараз належить міліції Ленінського району Харкова. Після першого знищення у 2008 році дошка була відновлена за кошти Спілки української молоді та Фонду Гната Хоткевича.

Вдруге дошку було розбито 12 листопада 2010 року.

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