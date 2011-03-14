Прокуратура зайнялася міліціонерами, які грабували торговців

Харків. 14 березня. УНІАН. Органами прокуратури проводиться досудове слідство у кримінальній справі, порушеній за матеріалами СБУ, стосовно чотирьох колишніх міліціонерів, які спільно з кількома цивільними особами протягом 2010-2011 рр. скоїли низку злочинів, включаючи сферу службової діяльності.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, згідно із задумом, один із учасників групи через ЗМІ встановлював підприємців, які здійснювали торговельну діяльність з порушенням чинного законодавства України, та домовлявся з ними про зустріч для придбання товару на території Харкова чи області.

Проте на цю зустріч вказана особа не з`являлася. Натомість на місце зустрічі прибувала група працівників міліції та, використовуючи своє службове становище і владні повноваження правоохоронців, вилучала предмети торговельної діяльності, повертали їх на свою користь та реалізовували, а отримані кошти розподіляли між собою.

На сьогодні члени групи затримані та утримуються під вартою в слідчому ізоляторі. Оскільки їхня вина об’єктивно підтверджена за час слідства, їм пред’явлено обвинувачення у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.364 Кримінального кодексу України, а також частинами 2 та 3 ст.190 Кримінального кодексу України.

Крім того, проводяться оперативні заходи та слідчі дії, спрямовані на виявлення інших осіб, причетних до скоєння подібних злочинів, повідомили у прес-службі.