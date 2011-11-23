Харківщина розширює географію співпраці з країнами Євросоюзу

Харків. 23 листопада. УНІАН. Товарообіг Харківської області з країнами Євросоюзу за 9 місяців 2011 року становив 532 млн. дол.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облгосадіміністрації, про це поінформував начальник Головного управління зовнішньоекономічних зв`язків та міжнародних відносин ХОДА Анатолій ПЕДЕШКО в ході четвертого засідання Робочої групи «Регіональний вимір євроінтеграційної стратегії України: регіональний розвиток та міжрегіональне співробітництво».

За його даними, перше місце в торгівлі з країнами ЄС посідає Федеральна республіка Німеччина - 100 млн. дол., друге - Польська народна республіка (82 млн. дол.), третє - Чехія (34 млн. дол.).

За його словами, показники в цій галузі свідчать про вихід харківського регіону на новий якісний рівень процесу євроінтеграції.

«Наша область проводить велику ефективну роботу з міжрегіональної співпраці з країнами ЄС. Географія з кожним роком розширюється. Лише цього року підписана торгова угода з Португалією, в Лісабоні та Порту була проведена презентація Харківській області і укладена ціла низка контрактів. Також підписана торговельно-економічна угода зі Словенською республікою», - відзначив А.ПЕДЕШКО.

«Що стосується залучення іноземних інвестицій, Харківська область посідає щодо цього показника третє місце в державі, і загальна кількість інвестицій за 10 років становить 2 млрд. 532 млн. дол. Ці інвестиції працюють, зокрема, в банківській сфері, будівництві та агропромисловому секторі - тобто ці гроші реально працюють в економіці нашого регіону», - сказав А.ПЕДЕШКО.