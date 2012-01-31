Первомайський та Ізюм отримають на свій розвиток кошти з держбюджету

Харків. 31 січня. УНІАН. Міста Первомайський та Ізюм, які визнані депресивними територіями, отримають додаткове фінансування з держбюджету.

Про це зявив на прес-конференції в понеділок заступник губернатора Юрій САПРОНОВ, підомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

«Нарешті з`явилася постанова Кабінету міністрів України, згідно з якою 5 територій в Україні визнані депресивними, в тому числі місто Ізюм та місто Первомайський. Це наш шанс для того, щоб здійснити в цих регіонах прорив у розвитку територій завдяки додатковому державному фінансуванню. Згідно із законодавством, до 0,2% сукупного бюджету України може спрямовуватися на розвиток депресивних територій», - сказав Ю.САПРОНОВ.

За його словами, в Харківській області про депресивні території заговорили значно раніше, ніж з`явилася постанова Кабінету міністрів.

«Група фахівців, науковців виїжджала до Первомайського та Ізюму. У нас є готові програми та пропозиції для Кабінету міністрів щодо виведення цих території з депресивності», - зазначив Ю.САПРОНОВ.

Він повідомив, що сформовано ряд інвестиційних пропозицій для цих територій. Зокрема, в Ізюмі необхідно відновити багато підприємств, які були зруйновані. У місті є промислові майданчики з готовими комунікаціями, на яких можна розвивати практично будь-яке виробництво.

У Первомайському є конкретні проекти будівництва великого тепличного комплексу, великого сховища для овочів і фруктів, а також проект з вирощування овочів і фруктів на відкритому грунті з використанням крапельного поливу.

«Як тільки буде виділено фінансування, ми розпочнемо працювати над реалізацією проектів. Це позитивні моменти для Харківської області, тому що додаткові кошти з державного бюджету будуть освоєні в цих містах», - наголосив Ю.САПРОНОВ.

