Інкасатору та його брату-спільнику дали по 5 років за пограбування банку

Харків. 20 лютого. УНІАН. У Харкові до різних термінів позбавлення волі засуджено двох братів, які викрали в банку гроші.

Про це повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на в.о. начальника управління прокуратури Тетяну СОТНИКОВУ.

За її інформацією, вироком Червонозаводського районного суду м. Харкова двох братів - харків’ян, 1981 та 1986 року народження, один з яких працював у службі інкасації, визнано винними у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена у великих розмірах).

Молодшого засуджено на 5 років і 3 місяці позбавлення волі, його позбавлено також спеціального звання – сержанта міліції. Старшого – на 5 років позбавлення волі.

Встановлено, що молодший брат, здійснюючи інкасацію грошей одного з банків разом із братом – торгівельним представником одного з товариств з обмеженою відповідальністю, таємно викрав мішок з грошима банку на загальну суму майже 113 тис. грн.