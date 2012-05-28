У I кварталі експорт харківських товарів виріс на 18,8%

Харків. 28 травня. УНІАН. У першому кварталі цього року експорт харківських товарів виріс на 18,8%.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Юрія Сапронова.

За його даними, за I квартал 2012 року підприємства та організації Харківщини експортували продукцію до 86 країн світу, імпортували – з 99 країн.

«У січні-березні 2012 року експортні поставки становлять 463,1 млн. дол. США, що на 18,8% більше, ніж за відповідний період минулого року, імпортні надходження становлять 621,7 млн. дол. США, зростання становить 39%», - сказав Ю.Сапронов.