Азаров у Червоному Дінці перевірив роботу з виплати компенсацій в Ощадбанку

Харків. 15 червня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола Азаров ознайомився з роботою селищного відділення Ощадбанку з виплат компенсацій громадянам за знеціненими заощадженнями в Ощадбанку СРСР.

Як передає кореспондент УНІАН, у селищі Червоний Дінець Балаклійського району Харківської області у місцевому територіальному відділенні Ощадбанку М.Азаров поспілкувався з кількома громадянами, які отримували компенсації, та працівниками установи.

Управляючий Балаклійським відділенням Ощадбанку Олена Поберій, яка ознайомила прем`єр-міністра із роботою установи, зазначила, що громадяни можуть отримати компенсацію готівкою або гроші, за їхнім бажанням, переводяться на індивідуальні банківські картки.

За її словами, отримувачі компенсацій також мають можливість залишити кошти в Ощадбанку на спеціальному соціальному депозиті.

М.Азаров відзначив якісну організацію процесу виплати компенсацій вкладникам Ощадбанку СРСР.

Прем`єр-міністра у поїздці супроводжують голова Харківської ОДА Михайло Добкін, голова Харківської облради Сергій Чернов та представники місцевої влади.