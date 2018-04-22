Добкін на Свободі, або Як мер з колишнім головним міліціонером побалакали

Гостра дискусія в залі виникла у з’язку з різним трактуванням результатів виборів у Харкові, де Партія регіонів набрала найбільшу кількість голосів, хоча ця цифра виявилася нижчою, ніж на виборах 2006 року.

Добкін:

…По сравнению с прошлыми выборами в Харьковской области пришло на 7% избирателей меньше. Я прошу учесть, что 50% харьковчан поддержали Партию регионов, то наибольшие потери от низкой явки, конечно же, получили лидеры избирательной гонки. Но если взять и посмотреть все остальные политические силы, то та политическая сила, которая заняла второе место, набрала в три раза меньше голосов. В три раза. И это в том городе и в той области…

Шустер:

А вы имеете в виду в области?

Добкін:

И в городе, и в области, конечно.

Шустер:

Ну, это не совсем те данные, мне кажется. Но сейчас я даже на них посмотрю. В Харькове, я вам скажу такую вещь, что в Харькове как раз БЮТ получил больше, даже «Наша Украина и Народная Самооборона» получили больше, чем в 2006 году. Таковы результаты. И вот просто мне интересно, что произошло в городе Харькове? Может, это... Ну, давайте я Вам помогу. Может быть, к сожалению, кончина Евгения Кушнарева как-то повлияла на это.

Добкін:

Савик, живя последние полтора года на острие всех событий, Киев и Харьков стали двумя городами, где сосредоточили максимальное количество ненависти все те, кто так рвался к власти в нашей стране, начиная с марта 2006 года. Город Харьков, как крупнейший город после Киева, сегодня и месяц назад, и полгода тома, переживает очень сложные времена из-за того, что слишком высокую цену поставили оппозиционные силы в этом городе для того, чтобы прийти к власти, не чураясь ничем. Я думаю, что это в определенной мере сказалось на желании людей вообще участвовать в выборах, и когда мы отслеживали динамику, то большинство людей проголосовало до обеда, и в процентном соотношении, если сравнивать эту же на динамику с мартом 2006 года, явка была выше. Но вот после обеда люди просто перестали идти на выборы. Я думаю, что и погода сказалась, был прекрасный солнечный день, и не все находились в городе.

Шустер:

Кто-нибудь хочет что-нибудь добавить к этой дискуссии по Харькову?

Турчинов:

Мене здивувала інформація пана Добкіна, що хтось отримав менше голосів (далі представник БЮТу висловив свою точку зору на результати виборів у Харківській області – ред.)

Шустер:

Вот люди, которые считают, что их доход выше среднего, вот они как раз тут сказали, что, наверное, неправда, что они не выполнили своих обещаний (комментар фрази Луценка: «Люди дійсно бачили, що бувша влада не принесла виконання обіцяного в 2006 році. І саме тому вона отримала меншість. Це не катастрофа, це нормальний процес»).

Луценко:

Мені важко інакше пояснити результати такого серйозного програшу Партії регіонів та, власне, і всієї правлячої коаліції, які не отримали більшість голосів. Очевидно, люди голосували не за них тому, що їм не до вподоби, як жилося при їхній владі. Ну, так у всьому світі, принаймні, робиться. Я думаю, що, наприклад, міський голова Харкова може розказати, чому він втратив сотні тисяч голосів для Партії регіонів. Інші… Ну, це очевидне явище. Сьогодні всі політичні сили за винятком БЮТу втратили підтримку. Але найбільше її втратили ті, хто найбільше контролював більшість парламенту. Він її тепер не контролює. Я так розумію, що люди були незадоволені їхнім правлінням.

На знімку: під час мітингу НУ-НС на майдані Свободи

Добкін:

Хоть и очень хочется ответить Юрию Витальевичу как в старые добрые времена, но я воздержусь от этого.

Луценко:

…Гепа натренував відповідати цивілізовано?

Добкін:

Я вам говорю, пожалуйста, не перебивайте, не хамите. Я хочу вам сказать, что заявления вот такие радикальные, которые сегодня звучат от господина Луценко, они, на самом деле, приводят к тому…

Шустер:

А какие радикальне, вы нам скажите?

Добкин:

Радикальне - что либо так, либо никак. Вот перед ним выступал господин Литвин. Он четко сказал, что все пришедшие в парламент силы должны выработать некоторое будущее Украины видение совместное. В чем-то уступить и что-то свое отстоять. И только совместным решением добиться того, чтобы выйти из ситуации, в которой мы живем с президентских выборов 2004 года – на две части расколота страна. 228 голосами можно разделить портфели и в Кабмине, и в Верховной Раде, но этими голосами невозможно ликвидировать тот конфликт, который есть сегодня в обществе. Если одна часть населения будет чувствовать себя победителями, как и раньше, а другая чувствовать себя проигравшими, то это еще больше будет вот так вот - ровно по Днепру делить нашу страну на правый и левый берег. Потому, я вам хочу сказать, что пока решение будет зависеть вот от таких крайне радикальных людей, хорошего ничего ждать не приходится.

На знімку: симпатик НУ-НС під час мітингу у Харкові

Шустер (Луценку):

Вы крайне радикальный политик?

Луценко:

Я крайнє радикальний політик, коли дотримуюся датих зобов’язань суспільству. Я, наприклад, не обіцяю кандидатом в мери Харкова, що вдвічі понижу житлово-комунальні тарифи, а потім вдвічі їх підвищую. У цьому я радикально намагаюся не брехати людям.

Тому я казав всім людям, всі ці 8 місяців – ми будемо строїти коаліцію з Блоком Юлії Тимошенко. Те, що я сьогодні на цьому наполягаю, що в цьому поганого? Ви хотіли, щоб я прийшов, сказав: ви знаєте, нам тут якось цікавіше якось по-іншому сформувати коаліцію. Хто б ми після цього були? Люди обирають депутатів для того, щоб вони виконували взяті на себе зобов’язання. І в разі грубої зради, вони не потрапляють у Верховну раду. На нещастя, це продемонструвала Соціалістична партія. В даному випадку вибори – це дача зобов’язань, яких треба дотримуватися. І радикалізм мій буде в тому, що ми будемо дотримуватися всіх зобов’язань, які давали людям на виборах. Ми, між іншим, ніби не дуже грішили. Ми не дуже розкидалися суперовими зобов’язаннями. Ми казали те, що можемо зробити, що точно розрахували і виконаємо їх, будучи при владі разом із демократичними силами.

Добкін:

Ну, я просто предложил за два года вернуть все сбережения вместе с Блоком Юлии Тимошенко, Если такие принципиальные и последовательные. Мы посмотрим.

Луценко:

Я буду виконувати взяті на себе зобов’язання і знаю, які вони були. Пане Добкін, якщо ви за спілкуванням із кримінальними авторитетами, які Вас тренують виступати, не почули, то план розвитку країни давно вже досягнутий. Всіма політиками. Пан Янукович підписав декларацію «Універсал національної єдності». Єдине - що не вміє виконувати. Він радикально не вміє виконувати взяті на себе зобов’язання. Ні перед людьми, ні перед країною. Я в цьому не винен. Не шукайте крайніх у чужій хаті, якщо ваша хата не вміє виконувати політичні, економічні, соціальні й інші зобов’язання. Я буду послідовним політиком, як би вам цього не хотілося. Ви будете іронізувати скільки вам завгодно, але спочатку подивіться на себе в дзеркало. Чи ви виконали, будучи міським головою, хоча б частину з того, що обіцяли харків’янам? Хоча би частину. І потім приїжджайте і вчіть політиків, які вміють вигравати, не дивлячись ні на що.

Добкин:

Только одну реплику.

Шустер:

Вы же всегда дожидаетесь микрофона, судя по тому, что мы видим.

Добкін:

Хорошо, Савік. Я вам хочу сказать, что у Юрия Витальевича Луценко особая обида на харьковчан, потому что его пришли поддержать на самую большую площадь Европы аж полторы тысячи человек (йдеться про мітиг у Харкові. За даними оглядачів, які спостерігали за подіями, в акції, організованій НУ-НС на майдані Свободи, зібралося від 7 до 10 тисяч осіб – УНІАН), половину из которых привезли из области. И я думаю, что именно его работа в городе Харькове, как и по всей Украине, привела к тому, что политическая сила, которую поддерживал президент, в городе Харькове проиграла и Партии регионов, и Блоку Юлии Тимошенко, и коммунистам, находясь на четвертом месте с тем админресурсом, который сосредоточен в руках у губернатора.

Шустер:

Нет, подождите. Я ещё раз повторяю, Значит, Харьков: Наша Украина – Народная самооборона – на 4 тысячи голосов больше, чем раньше. Блок Литвина: 12 тысяч больше. Единственная партия, которая Харьков проиграла, то есть две партии проиграли Харьков – это партия Витренко и Партия регионов.

Добкін:

Явка, исключительно явка.

Шустер:

Да подождите, при чем тут явка. Я горю, конкретные люди

Добкін:

Сопоставьте процентное соотношение.

Шустер:

Нет, ну я говорю – конкретные люди. Вот они шли, вот так вот в избирательный участок. При чем тут явка…

Добкін:

Ну, если пришло проголосовать на 300 тысяч меньше людей, как может больше быть голосов, чем было на прошлых выборах, скажите.

Шустер:

Не, ну значит избиратели, которые голосовали за Партию регионов в 2006 году или за Наталию Ветренко, просто не пошли голосовать.. Это опрос другой. Но это потерянные избиратели. Это не приобретенные избиратели.

Добкін:

Савик, Партия регионов в городе Харькове набрала 46% голосов. НУНС, или как его по другому называют, Народный союз - Наша Украина, набрала 8% голосов. О чем вы говорите?

Шустер:

Мы не поймем друг друга.

Луценко:

Я хотів би звернути увагу всієї аудиторії: і ці люди розказують про об’єднання країни. Бо, бачите, приїхали на площу ті, кого привезли з області. Навіть ті, хто з їхньої області, це вже чужаки. Але вони підкреслюють: давайте об’єднуватися, але ніколи не заїжджайте у Харків, бо ми вас там не чекаємо. З таким людьми країна ніколи не знайте консенсусу. Я їздив і в Харків, і у Львів, і в Крим, і в Донецьк, і в Луганськ, і в Закарпаття, і в Запоріжжя. Я не бачу різниці між українцями, яких ви ділите на москалів і бандерівців, щоб пограбувати і тих, і тих. Це ваша політика, і цього більше не буде в Україні.

(Добкін ще просить слова – ред.).

Шустер (Добкіну):

Последнюю реплику можно.

Добкин:

Я хочу вам сказать, что вот этот человек, который здесь стоит, он является профессиональным политиком. Потому что, приезжая в Харьков, он выступает перед харьковчанами, после всех гадостей, которые он рассказал в отношении Партии регионов, мэра и всех, кого он очень сильно не любит. Он сказал, что тема разделения на советских ветеранов и ветеранов УПА должна уйти, и ее не нужно поднимать. В последние дни его агитации во Львове - я открываю интернет и читаю - как только мы придем к власти, ветераны УПА будут приравнены к ветеранам Советской армии. Вот это последовательная политика? Это клоунада. И не надо обвинять никого, если вы постоянно врете, в одном регионе одно говорите, в другом регионе – другое. У нас вы говорите за русский язык, что вы его не отрицаете, приезжаете во Львов и говорите, что токо, токо, тільки рідна українська мова.

На знімку: активісти Партії регіонів кидають яйця в опудало Луценка під час акції на майдані Свободи у Харкові (Фото УНІАН)

Луценко:

Я ще раз хочу звернутися до всіх, хто мене чує, і всіх, хто мене - сотні тисяч приходили на наші мітинги по всій країні. 278 разів я виступив на мітингах України, сотні разів було також 278. Пане Добкін, у вас с пам`ятью щось шалить, я так дивлюся. Значить, не рахуючи сотні виступів по телебаченню, в тому числі і в Харкові. І скрізь я казав одну й ту саму тезу. Перше: досить політикам ділити Україну на російсько- і українськомовних, на бандерівців і москалів, на православних і католиків. Ми повинні раз і назавжди припинити цей надуманий зовні розділ країни, який не дає їй розвиватися. Я і у вас у Харкові і у Львові казав. Я володію п’ятьма мовами на відміну від вас. І можу говорити і російською, і англійською, і українською, і болгарською, і польською. Я знаю, бо ви в Британії, ховаючись від нашого приїзду, послуговувалися перекладачем. Я, наприклад, спілкуюся вільно. Але питання не в тому, чим ви спілкуєтеся, це ваша проблема. Питання в одному: в Україні треба припинити танці на могилах. Скажіть мені, в кінці кінців, моїх два діда-фронтовика познайомилися під Берліном, під Рейхстагом у Берліні, в 45-му. Я кожного 9 травня клав і буду класти квіти на їхні могили. Скажіть мені, тих, хто воював за свій інтерес, за свою країну, за свою сім’ю - у Львові, у лавах УПА – ви повинні їх що, зробити ворогами, нелюдими? Ми, в кінці кінців, змогли помиритися з німцями, з усіма іншими, хто нападав на нас. Скільки ми будемо ці політичні танці на могилах влаштовувати? Щоб такі, як ви, на цьому вигравали вибори, не вміючи ні холери зробити для розквіту міста. Скільки можна цим ділити країну! Ви ж вибори виграєте статусом російської мови. Це міський харківський голова буде захищати російську мову? Від кого її там захищати? Від Ахметової? Треба вчити Ахматову, а не Ахметову! В кінці кінців, треба захищати, щоб гаряча вода була, щоб вулиці ремонтувалися, щоб ліфти ходили! Цим займіться, а не приїжджайте в Київ знов демагогію розводити про те, чи УПА, чи не УПА. Та в кінці кінців, поїдьте у Львів, подивіться, як вони там живуть. Навчіться так жити у Харкові. Для своїх людей!

Шустер:

Господин Добкин, только очень коротко.

Добкін:

Я скажу вам очень коротко. Ну, во-первых.

Шустер:

Ну, если уже «во-первых», уже не коротко.

Добкин (сміється, голос у залі: «Гепы нет, Гепа умеет коротко):

Меня пригласили в эту передачу, слава б,Богу, не вы, а уважаемый Савик Шустер, я с удовольствием приехал. Поэтому, пожалуйста, не определяйте, где мне быть, а где мне не быть.

Луценко (перебиває):

Да вы приезжали и ко мне на допрос там…

Добкін:

Я хочу. К вам на допрос? К вам на допрос я приезжал?

Луценко:

Я вам тогда флажки установил, да.

На знімку: симпатики Партії регіонів під час візиту до Харкова Віктора Януковича

Добкін:

Вы публичный лжец. Публичный лжец. А я хочу сказать всей аудитории, что я у вас на допросе никогда не был, что никогда на допрос вы меня к себе не звали. Я вам хочу сказать больше, что было и что вы скрываете. Лоббировали коммерческие структуры и просили решить для них вопросы лично вы меня по телефону.

Луценко:

Какие?

Добкін:

И после этого. «Таргет», коммерческую структуру.

Луценко:

Я?

Добкін:

Та ладно, успокойтесь. И после этого вы ликвидировали городскую харьковскую милицию, после чего город Харьков жил год без милиции. Слава Богу, ее восстановили. И даже уже отремонтировали то здание, которое при вас было полностью разрушено. Поэтому учить как вести городское хозяйство не вам. Вы в своей жизни собачьей будки не построили (оплески в залі).

Луценко:

Я хотів би нагадати пану міському голові, який представляє столицю інтелігентної України, необхідність підбирати слова, навіть якщо біля вас не сидить Гепа, який вас чомусь вчить без матюків спілкуватися. Друге. Тепер стосовно моєї біографії. Я хотів би нагадати пану Добкіну, що в 29 років, у 27 років я став головним конструктором шеститисячного заводу. В 29 років – заступником голови обласної адміністрації по економіці. Тому вчити, хто як уміє працювати, не вам мене (оплески).

(Михайло Добкін також взяв участь у дискусії про розподіл землі, під час виборів провела Київська міська рада).

Фото Андрія Кравченка.