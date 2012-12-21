Харківщина посіла 6 місце із зниження цін на продукти харчування - Добкін

Харків. 21 грудня. УНІАН. Харківська область посіла шосте місце серед інших регіонів України зі зниження цін на продукти харчування.

Про це повідомив на підсумковій прес-конференції голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, аналізуючи цінову ситуацію за останні роки.

За його словами, індекс споживчих цін по області у 2008 році був 121,2%, у 2009 році - 112%, у 2010 році - 108,3%, в 2011 році - 103,9%. 2012 рік буде завершено з показниками 99,3%.

Губернатор зазначив, що дефляційний рівень індексу споживчих цін був отриманий у цьому році, зокрема, за такими складовими: продукти харчування - 96%, одяг і взуття - 98,5%.

«Враховуючи, що Харківська область це промисловий регіон, і нам ніколи не вдавалася в цьому плані конкурувати з чисто сільськогосподарськими областями, то шосте місце дуже високе для Харківської області», - сказав М.Добкін.