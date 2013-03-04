Відеоконференції не порушать право Тимошенко на захист - представник омбудсмена

Харків. 4 березня. УНІАН. Проведення судових засідань в рамках справи про вбивство народного депутата Євгена Щербаня у режимі відеоконференції, дасть змогу забезпечити екс-прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко право на захист.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед ЦКЛ «Укрзалізниці» у Харкові, в стаціонарі якої перебуває Ю.Тимошенко, сказав журналістам представник Уповноваженого Верховної ради України з прав людини Юрій Белоусов.

«Участь у режимі відеоконференції забезпечує право Тимошенко на захист. Це мінімізує ризики для здоров’я і, крім того, передбачене чинним законодавством», - сказав Ю.Белоусов.

За словами представника омбудсмена, вчора він провів бесіди із Ю.Тимошенко, головним лікарем ЦКЛ «Укрзалізниці» Михайлом Афанасьєвим та керівництвом Управління ДПтСУ Харківської області.

Ю.Белоусов зазначив, що Ю.Тимошенко висловлювала бажання бути присутньою на сьогоднішньому засіданні у справі Є.Щербаня. М.Афанасьєв повідомив про те, що лікарі дійшли висновку про недоцільність доставлення Ю.Тимошенко до суду у зв’язку із можливим негативним впливом на стан здоров’я. З представниками Пенітенціарної служби була обговорена можливість участі екс-прем’єра в судовому засіданні в режимі відеоконференції.