В Харкові екологи пікетуватимуть заправки компанії Shell

Харків. 7 квітня. УНІАН. У Харкові на знак протесту проти видобутку нетрадиційного газу за технологією гідророзриву шару громадська екологічна організація «Зелений фронт» пікетуватиме автомобільні заправки компанії «Шелл».

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з повідомленням, розміщеним на офіційному сайті «Зеленого фронту», одночасне пікетування восьми харківських автозаправок компанії «Шелл» відбудеться 7 квітня 2013 року з 12.00 до 14.00.

Харківська обласна громадська організація «Зелений фронт», а також інші учасники антифрекінгового руху України, вимагають від компанії «Шелл» відмовитися від видобутку сланцевого газу методом фрекінга на території України або зняти всі існуючі екологічні ризики, пов`язані з таким видобутком.

«Але до того моменту всі підготовчі роботи до проведення гідроразривів пласта на території України мають бути припинені», - говориться в повідомленні.

У «Зеленому фронті» наголосили, що на пікетуванні автозаправок будуть висунуті суто екологічні, а не політичні гасла, зокрема: «Пикитируем Shell, чтобы уШелл», «Не давайте свои деньги губителям природы!», «Заставим Shell отказаться от грязных технологий газодобычи в Украине!», «Нет добыче сланцевого газа ценой жизни и здоровья людей!», «Бойкотируем Шелл, чтоб зуд сланцевый проШелл!», «Баксы и газ пить нельзя - подумай о будущем!».

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 р. Україна оголосила конкурси на укладання угоди про розподіл продукції (УРП) щодо Юзівської (Донецька і Харківська області) і Олеської (Львівська область та Івано-Франківська обл.) площ із запасами сланцевого газу. У травні 2012 р. переможцями конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

Прогнозні ресурси Юзівської площі оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу. Прогнозні ресурси Олеської площі - в 2,98 трлн куб. м газу.

17 січня 2013 р. Харківська облрада схвалила проект угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться на ділянці Юзівська, частина якої розташована на території області.

24 січня в Давосі у присутності Президента України Віктора Януковича і прем`єр-міністра Нідерландів Марка Рютте було підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзовській площі в Харківській і Донецькій областях.