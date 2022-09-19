Прання в пральній машині далеко не завжди допомагає повністю повернути чистоту вашим речам. Тому скористайтеся нашими порадами.

Кожна людина хоча б раз в житті потрапляла в ситуацію, коли закінчився пральний порошок, а потрібно терміново випрати білизну або одяг. Так от не варто впадати у відчай! На такий випадок є перевірені методи, які допоможуть вирішити проблему прання.

І так, чим можна випрати речі, якщо немає порошку

Для початку, розповімо вам про прання "по-японськи". Наприклад, вам потрібно випрати рушники.

Для початку відправте їх у гарячу рідину, додавши замість порошку суміш сухої гірчиці (2 ст.л.), рослинної олії (1 ст. л.) і оцту (1/2 ст. л.). Зауважимо, що зазначені інгредієнти слід використовувати на 10 літрів рідини високої температури.

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Замочити рушники в розчині найкраще на 12 годин.

Після чого рушники потрібно просто сполоснути спочатку холодною, а потім гарячою водою.

Ну ось тепер ви знаєте, як прати вручну без порошку і що ручне прання без порошку цілком реальна.

Чи можна прати без порошку в машинці

Далі виникає питання, чи можна прати без порошку в пральній машині або чим можна замінити гель для прання?

Тут вам на допомогу прийде звичайна харчова сода, яка завжди знайдеться в кожному будинку. Вона ефективно видаляє жир і запахи з усіх типів тканин, а також повністю безпечна для використання в пральній машині.

На рівні з содою можна використовувати сіль замість прального порошку. Так, прання речей з сіллю допоможе зберегти їх яскравий колір. Просто додайте 1 столову ложку солі в пральну машину і ваша буде виглядати свіжо і яскраво!

Деякі господині або господарі запитають, чи можна налити шампунь в пралку, або чи можна прати без порошку, але з кондиціонером?

Так, і правда, шампунь для волосся або гель для душу може виручити, як і у випадку із засобом для миття посуду. Але цей спосіб прання білизни не підходить для пральної машини через велику кількість піни. Так що таким методом періть речі тільки вручну. Додайте засіб для миття посуду або шампунь в миску з теплою водою, виперіть одяг і ретельно прополощіть.

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