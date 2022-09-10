Цей лайфхак не тільки значно покращить якість ваших речей, а й збереже фільтри вашої пральної машини.

У кожної господині точно є кілька перевірених лайфхаків для ідеального прання. Що лише не кладуть у пральну машину: соду, сіль та навіть лавровий листок, але чи пробували ви прання з поліетиленовим пакетом?

Про цей лайфак відомо невеликій кількості господинь, але його ефективність просто вражає. УНІАН розповідає про цей секретний метод.

Для чого кладуть пакет у пральну машину

Пральна машинка - річ не дешева, тому всім хочеться якомога довше її експлуатувати. Втім, часте прання ворсистих речей, чи шерстяних може зашкодити механізму. Перед тим, як увімкнути пральну машинку - положіть у барабан поліетиленовий пакет.

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Уникнути поломок через залишки прання проблемних речей вам допоможе звичайний пакет. Ні, його кладуть у машину не для того, щоб випрати - у нього важливіша місія.

Як це працює

Під час прання утворюється статична електрика через тертя одягу між собою та поверхнею барабана. Під час цього процесу поліетиленовий пакет притягне до себе волосся, шерсть тварин, ворс та все наявне текстильне сміття.

Пам'ятайте: кладіть у машину некольоровий поліетиленовий пакет, інакше він пофарбує одяг.

Поліетиленовий пакет не лише прибирає небажане сміття та ворс, а й значно полегшує роботу фільтрів машинки. До речі, якщо ви шукаєте, як зібрати вовну в пральній машині, то кращого лайфаку ви не знайдете.

Раніше УНІАН писав про 7 правил догляду за пральною машиною, які подовжать життя техніки. Детальніше - у матеріалі.

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