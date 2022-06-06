Краще позбутися від них, інакше у вас завжди будуть сварки і проблеми з грошима.

Експерти назвали речі, які створюють вдома негативну енергетику, накопичують її і примножують.

Старовинні скриньки і скрині

Попри те, що більшість таких речей - красиві і унікальні, вдома вони найчастіше не використовуються, а просто збирають пил і мотлох. Краще винести такі речі в гараж, відвезти на дачу або віддати в музей. Вони збирають в собі всю енергетику попередніх господарів, в тому числі і погану.

Годиннники

Якщо годинник встав, його необхідно або полагодити, або викинути. Годинники, які зупинилися, нібито зупиняють розвиток і змушують мешканців будинку/квартири ходити по колу.

Саме тому у людей, які зберігають такий годинник вдома, часто бувають сварки і скандали через одне і те ж.

Речі покійних людей

Якщо якісь речі (одяг, аксесуари, домашні предмети побуту, книги) колись належали вашим покійним родичам, вони можуть зберігати в собі негатив. Якщо розлучитися з річчю ви не можете через її цінність, не зберігайте її в спальні.

Кімнатні квіти

Так, домашні рослини також схильні "запам'ятовувати" погані моменти і накопичувати їх. Найбільш невдалими квітами для будинку вважаються монстера, диффенбахія, плющ, сансевієрія і кактуси. Якщо у вас є якісь сімейні проблеми, краще від них позбутися, говорить експерт.

Нагадаємо, косметолог розповіла, чим помити волосся, якщо закінчився шампунь.

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