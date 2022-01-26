Багато дівчат сподіваються, що після штампу в паспорті, чоловіки зміняться і почнуть допомагати їм по дому. Однак це не так.

Сучасний союз чоловіка і жінки передбачає поділ обов'язків у всьому, включаючи і домашні. При цьому, якщо чоловік відмовляється робити щось по дому то краще з ним не будувати серйозних відносин.

Зокрема, жінка з ніком g00ber88 розповіла на reddit.com як ставиться до розподілу домашніх обов'язків між чоловіком і жінкою, за умови, що обидва працюють.

Вона зазначила, що бачила багато жінок, які кажуть, що їх чоловік не виконує свою частку роботи по дому. Автор публікації закликала жінок не терпіти таку поведінку.

"Якщо ваш хлопець не в рівній мірі бере участь в роботі по дому, не виходьте за нього заміж і не прирікайте себе до життя покоївки. Не думайте, що, як тільки ви одружитеся, він візьметься за справу, і безумовно не думайте, що, як тільки народиться дитина, він зробить крок вперед", - дала пораду жінка.

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За її словами, якщо жінка ясно повідомила чоловіку про проблему, а він не змінив поведінку, то він точно її і не змінить, коли в житті з'явиться ще більше обов'язків.

Ця тема як виявилося для багатьох дуже актуальна і викликала гарячу дискусію і цілу хвилю оповідань з особистого досвіду багатьох жінок. Одні стверджували, що були розчаровані і кидали своїх чоловіків, якщо ті не допомагали з роботою по дому. Багатьом вдалося при цьому знайти тих чоловіків, для яких така робота не становить проблем. Другі говорили, що якщо чоловік так дозволяє себе вести, то в цьому є і частка провини самої жінки.

"Після 10 років сильної образи і депресії, запитайте себе: "чому він більше не допомагає?" Приймаючи і терплячи його жахливу поведінку не зовсім мотивує цих хлопців до зміни. Вони знають, що ви блефуєте, коли погрожуєте піти, тому що, чому ви не пішли 5 років тому, коли у вас не було двох спільних дітей, якщо це так неприйнятно, розумієте?",- коментує користувач під ніком tugboatron.

"Я пішла від першого чоловіка, тому що зрозуміла, що він некорисна ледача дитина. Він хотів домробітницю, а не дружину. Мій другий чоловік і батько моєї дитини - чоловік, який бере участь в роботі по дому", - поділилася інша користувачка з ніком radiodecks.