Сковорода прослужить вам довго, якщо правильно за нею доглядати. Не завжди для цього необхідні спеціальні засоби, достатньо кількох побутових продуктів.

Сковороду справедливо називають однією з головних помічниць кожної господині. З її допомогою легко можна приготувати безліч смачних страв, але догляд за нею часто викликає чимало клопотів.

УНІАН розповідає, як ефективно та швидко очистити сковороду.

За всіма кухонними процесами вкрай важко простежити, тому доволі часто скоровода пригоряє, або ж її зовнішні стінки вкриваються нагаром через часте використання. Звісно, ви можете спробувати очистити сковороду за допомогою засобів побутової хімії. А що, коли діяти треба негайно, а потрібного засобу немає? Згадаємо методи, перевірені часом.

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Топ-3 копійчані способи очистити сковороду

Спосіб 1: щоб очистити сковороду від слідів пригоряння потрібна сіль, краще морська, і картопля. Засипте дно посуду товстим шаром солі, розріжте картоплю і круговими рухами починайте чистити сковороду.

Сіль спрацює як м'який абразив, а картопляний сік розм'якшить нагар краще за дорогі засоби. При цьому на поверхні не залишиться подряпин, що вкрай важливо при очищенні сковороди з антипригарним покриттям.

Спосіб 2: харчова сода завжди була однією з найефективніших при очищенні кухонних предметів. Вона відмінно видаляє застарілі сліди жиру, нагар та пригоряння зі сковороди. Для цього варто лише додати до соди трохи води та залишити суміш на поверхні скороводи. Для кращого результату спробуйте засипати проблемну ділянку сковороди содою та залийте оцетом.

Спосіб 3: не всі господині знають, як правильно очистити чавунні сковороди. Однак існують ефективні способи очистити чавунні сковороди від нагару - наприклад, за допомогою перекисю водню. Цей спосіб чудово підійде як для чавунних, так і для алюмінієвих сковород, адже вони не бояться агресивної дії.

Підготуйте суміш з перекису та соди, нанесіть на розігріту сковороду, залиште на 10-15 хвилин, а потім видаліть залишки бруду губкою. Промийте та повторіть, якщо є потреба.

Важливо пам'ятати, що тефлонове покриття сковороди таким чином не можна очищувати. Використовуйте суміш хіба що для зовнішніх стінок сковороди.

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