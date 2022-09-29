Корисні поради від УНІАН, як позбутися від засохлого клею на одязі і врятувати улюблену річ.

Суперклей має властивість швидко тверднути, а у разі потрапляння на тканини - ще й кришитися, пошкоджуючи нитки. У результаті на одязі утворюється дірка. Щоб позбутися засохлого клею, скористайтеся простими порадами.

Рідина для зняття лаку, ацетон, оцет

Вивести пляму від клею можна за допомогою ацетону або ж рідини для зняття лаку (прикласти ватний диск з рідиною на 2-5 секунд). Для цього необхідно протерти місце, де пролився клей. Після - витерти паперовим рушником. Тканину прополоскати милом і водою.

Водночас скребками протирати заплямовану тканину не радять, бо це може ще більше її пошкодити.

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Видалити плями від клею момент можна також за допомогою уайт-спіриту, керосину, або навіть укусу, розчиненого у воді.

Перед використанням цього методу рекомендують перевірити реакцію тканини на ацетон: змочити непомітне місце на одязі, якщо на тканині не з'явилися розводи, можна сміливо приступати до очищення від білих плям суперклею.

Для делікатних тканин використовуйте розчин лимонної кислоти і води (1:10).

Тампони, змочені в розчиннику або бензині, можна використовувати для попереднього очищення забрудненого місця на одязі. Так легше і прибрати плями від суперклею з меблів.

Морозильник, ютюг, фен

Здивовані? Щоб прибрати засохлий суперклей з одягу, тканину слід покласти в морозильник щонайменше на годину. Протягом цього часу клей, що проникнув в волокна, стає крихким (видаляється пилкою для нігтів, пінцетом т.д.).

Звичайно, існує й інший спосіб - наприклад, спробувати нагріти пляму праскою або феном. Як тільки клей стане м'яким - його можна видалити за допомогою тупого боку ножа, пластикової карти або шматка тонкого картону.

Димексин

Димексин можна купити у будь-якій аптеці. Щоб прибрати секундний клей з одягу, два просочених Димексином тампона залишають по обидва боки плями на 10-15 хвилин. Нешкідливо для тонких і делікатних видів тканини.

Антиклей

Це найзручніший метод видалення білих плям від суперклею. Наноситься на пляму на 5 хвилин. Щоб прибрати клей, скористайтеся відповідним металевим предметом. Засіб також добре проти слідів від наклейок на одязі і етикеток.

Звичайна вода

Щоб вивести клей з синтетичного одягу, достатньо акуратно її прополоскати в розігрітій воді. Залишити річ в окропі плямою вниз. Після розм'якшення - розкласти на рівному місці. Перед тим, як прибирати клей, радять випрати тканину у мильному розчині.

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