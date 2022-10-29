УНІАН розбирався, як підготується до зими 2022-2023 та чим запастися на випадок кризи

Українці вже не перший місяць живуть у стані війни. За цей час всі не один раз оновили свої запаси на екстрений випадок, а хтось і зовсім вирішив більше не займатися цим питанням - і даремно!

Ніхто не виключав новий наступ військ окупантів на українські міста. Крім того, вже, напевно, кожен зрозумів, що Україну чекає важка зима - частково без світла, а можливо й без тепла.

УНІАН розбирався, як підготується до зими 2022-2023 та чим запастися на випадок кризи

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Як підготуватися до зими 2022-2023

Прийдешня зима обіцяє бути особливо складною. Для того, щоб її відносно спокійно пережити, необхідно відповісти на три головних питання:

Що їсти? Що пити? Як грітися?

Чим запастися на випадок кризи

В першу чергу необхідно звернути увагу на продукти тривалого зберігання:

різні крупи;

м'ясні та рибні консерви;

борошно;

солі;

цукор;

сало;

соняшникова олія;

сушені бобові;

сушені ягоди і фрукти;

сухарі або хлібці;

шоколад та інші солодощі;

різна консервація.

Крім цього, варто звернути увагу на туристичні пайки – довго зберігаються, займають мало місця й для приготування часто потрібна лише гаряча вода.

Крім того, до продуктів тривалого зберігання відносяться і заморожені фрукти, м'ясо і риба. У цьому випадку є нюанс. Річ у тім, що російські окупанти обрали цілями для своїх атак об'єкти критичної інфраструктури. Вже зараз українці зіткнулися з вимиканням електрики, тому такі продукти можуть просто не пережити проблем зі світлом. Взимку можна використовувати балкон замість холодильника, але все залежить від погодних умов

Також варто заздалегідь запастися як питною, так і технічною водою.

Що треба мати вдома

Зима - це завжди холод, тому потрібно подбати про тепло. При відсутності електрики обігрівачі не допоможуть, а генератор не кожен зможе використовувати. Вже зараз варто доглянути теплу піжаму та домашній одяг, теплі шкарпетки або теплі домашні "чоботи", термобілизну.

Утеплити можна ліжко, заздалегідь придбавши теплі комплекти постільної білизни та ковдри. Для тимчасової заміни електрики підійдуть свічки або ліхтарики.

Для продовження життя свого гаджета при відсутності світла, щоб не втрачати зв'язок, необхідно подбати про наявність павербанка. Головне, не забувати заряджати його, коли є така можливість.

Не зайвою буде покупка туристичного газового пальника. Він не займає багато місця, легкий в обігу, безпечний та дозволить приготувати їжу або закип'ятити воду.

Також необхідно зібрати базову аптечку, де будуть найнеобхідніші ліки в залежності від потреб, пластирі, перев'язувальний матеріал, противірусні препарати, краплі в ніс, препарати від кашлю та антигістамінні.

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