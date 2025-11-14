Українські музиканти розробили спеціальну версію для шоу.

Композиція відомого українського гурту "ДахаБраха" прозвучить в новому серіалі "Плюрибус" від Apple TV, ставши таким чином офіційним саундтреком проєкту.

Днями відбулася прем'єра нового науково-фантастичного серіалу "Плюрибус" Вінса Гіллігана, до створення якого долучилися й українці. Зокрема, гурт "ДахаБраха", які створили саундтрек. Про це стало відомо з офіційного плейлиста серіалу на Spotify.

В одній із серій, а також в анонсі "Плюрибуса" можна буде почути трек Sonnet з альбому Alambari, який вийшов ще у 2020. Однак, спеціально для серіалу "ДахаБраха" створили скорочену версію.

Відео дня

Ідея запросити український гурт та інших неангломовних артистів виникла у музичного продюсера проєкту Томаса Голубіча. За його задумом, саме подібні треки та кавери допоможуть ще більше розкрити концепцію революції й просвітництва, що характерна для серіалу.

DakhaBrakha - Sonnet

Сам же серіал розповідає про жінку Керол, яка єдина з усіх має імунітет до нового вірусу, що робить всіх постійно задоволеними. Головну роль зіграла 53-річна американська акторка Ріа Сігорн. Наразі відбулася прем'єра лише двох серіал. Загалом перший сезон "Плюрибуса" має дев'ять епізодів.

Плюрибус - трейлер

До слова, нещодавно творець серіалу "Плюрибус" висловив своє обурення щодо використання ШІ.

