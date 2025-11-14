Реперка розповіла про свій стан після пологів.

Відома американська реп-виконавиця Cardi B (справжнє ім'я - Белкаліс Марленіс Альманза) стала мамою вчетверте. Вже відома стать малюка.

У своєму блозі в Instagram 33-річна артистка непрямо, але все ж таки повідомила про поповнення в родині. У неї народився син. Зірка опублікувала відео без "вагітного животика" та розповіла про новий етап життя.

"Моє життя завжди складалося з різних розділів і різних сезонів. Мій останній розділ був початком нового сезону. Починати все спочатку ніколи нелегко, але це того варте! Я подарувала світу нову музику і новий альбом! Нове дитя у моєму світі - ще одна причина бути кращою версією себе, ще одна причина любити себе понад усе та всіх, щоб я могла продовжувати дарувати своїм дітям любов і життя, на які вони заслуговують", - поділилася вона.

Відео дня

Cardi B зазначила, що, попри хейт та критику, намагається сприймати себе різною. Наразі реперка приводить себе у форму після пологів та готується до майбутнього туру:

"Наступний розділ - це я проти себе! Це я проти всіх перешкод, я проти всього, що стоїть на моєму шляху. Я почала готуватися до туру, приводячи своє тіло і розум у форму. Ніщо не завадить мені подарувати вам виступ, який ви запам'ятаєте на все життя! Я навчилася, я зцілилася і я люблю жінку, якою стала! Ось що для мене означає ця нова ера, і я вступаю в неї кращою, ніж будь-коли".

До слова, нещодавно відома українська реперка Alyona Alyona поділилася своїми планами про вагітність.

Вас також можуть зацікавити новини: