Українець Макс Клименко, який здобув всесвітнє визнання завдяки своїй авторській рубриці Career Ladder ("Кар'єрна драбина"), переміг на TikTok-премії.
У ВеликійБританії відбулася друга щорічна премії TikTok, на якій були вручені нагороди у 12 категоріях. Перемогу у головній номінації "Автор року" здобув блогер з Миколаєва Макс Клименко. Про це повідомляє BBC.
Макс відомий своїми короткими відео, під яких він подорожує різними містами світу з драбиною та запрошує піднятися на неї простих перехожих. Блогер зазвичай проводить двохвилинні інтерв'ю, під час яких намагається вгадати професії своїх героїв без конкретних підказок.
Рубрика Career Ladder швидко стала популярною в мережі, здобувши велику кількість прихильників по всьому світу. Сумарно у найпопулярніших соцмережах Клименко має майже 15 мільйонів, а в YouTube його відео переглянули близько 5 мільярдів разів.
Попри те, що блогер вже 15 років проживає саме у Великій Британії, він завжди за першої ж можливості згадує про Україну. Зокрема під час нагородження він присвятив нагороду "Автор року" своїй бабусі, яка продовжує проживати в Миколаєві, звідки родом й сам Макс.
Хлопець зазначив, що через відключення електроенергії його рідна людина не змогла подивитися пряму трансляцію. Однак, він дуже вдячній бабусі за те, що вірила в нього та підтримувала його перші кроки.
