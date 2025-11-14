Співачка поділилася болісними спогадами.

Американська поп-діва Леді Гага відверто розповіла про своє психічне здоров'я. Зірка пригадала момент життя, коли почувала себе найгірше та потребувала професійної допомоги.

В інтерв'ю виданню Rolling Stone співачка поділилася, що у самому розпалі кар'єри під час знімань фільму "Народження зірки" вона повністю вигоріла і її близькі припинили її впізнавати.

"Одного разу моя сестра сказала мені: "Я більше не впізнаю свою сестру" - і я скасувала тур. Я потрапила до психіатричної лікарні. Мені потрібна була перерва. Я нічого не могла зробити… Я повністю розвалилася. Це було дуже страшно. Був час, коли я думала, що не зможу одужати… Мені дуже пощастило, що я жива. Я знаю, що це може звучати драматично, але ми знаємо, чим це могло закінчитися", - пригадала Гага.

Артистка зазначила, що після того періоду життя вже легше ставить до невдач та хейту. Навіть, коли її роль у "Джокері 2" всебічно критикували, вона просто сміялася у відповідь.

"Я не була байдужою... Це смішно, я майже нервую, ділячись своєю реакцією. Але правда в тому, що коли це тільки почалося, я сміялася. Бо це було просто таки безглуздо. Однак, коли пройшов деякий час, було дещо болісніше, тільки тому, що я вклала в це багато себе", - наголосила вона.

Зараз співачка більше піклується про себе, попри дуже завантажений графік. Нещодавно Леді Гага скасувала свій концерт через проблеми з голосом.

