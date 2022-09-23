Наступний рік стане дуже непростим у фінансовому плані для двох представників зодіакального світу.

Астрологи вже дають перші передбачення з приводу поведінки планет на 2023 рік. Відомо, що щодо двох знаків Зодіаку початок року буде дуже складним. Чого їм чекати в грошовому плані - читайте в матеріалі УНІАН.

Риби

В першу чергу на цей весняний знак чекають неприємності в кар'єрі. Можливо, вони з ганьбою або з гучним скандалом підуть з минулого місця роботи і буде вкрай складно знайти собі щось нове і гідне.

Також в перший місяць 2023 року на Риб можуть чекати непередбачені витрати в наступних категоріях: покупка або ремонт транспорту, покупка або ремонт побутової техніки, потреба інвестувати в своє здоров'я.

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Астролог радить не ігнорувати тривожні дзвіночки від свого організму і не відкладати медичне обстеження на потім.

Лев

Вже через кілька місяців уродженці цих знаків Зодіаку можуть проявити надлишкову схильність до азарту і ризикованих фінансових операцій. Астрологи наводять такі приклади: необдумані покупки і занадто сумнівні інвестиції, вклади в бізнес, який провалиться, гачок шахраїв тощо.

Найскладніше будуть справи з грошима у тих Левів, які працюють в продажах, сфері освіти та медицини.

Астролог попереджає, що за останні кілька місяців 2022 року краще зробити якусь фінансову подушку, яка дуже допоможе в наступному році.

Нагадаємо, 2023 рік повністю змінить життя цих знаків Зодіаку.

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