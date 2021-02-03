Зірки в лютому пророкують Тельцю масштабні перемоги.

Лютий стане місяцем, який принесе казкову удачу трьом знакам Зодіаку. Астрологи розповіли, хто ж стане щасливчиком.

Про це пише "Клубер".

Тілець

Зірки в лютому пророкують Тельцю масштабні перемоги. Люди будуть йти вам назустріч, перед вами відкриються всі двері.

Читайте такожГлоба назвавши трьох головних щасливчиків тижня за знаком ЗодіакуУ лютому самотні Тельці зможуть, нарешті, налагодити особисте життя і зустріти своїх обранців. Головне не бійтеся брати ініціативу в свої руки і брати те, що належить вам.

Скорпіон

Лютий принесе Скорпіонам безліч позитивних змін. Особливо потужний приплив енергії ви відчуєте в перші 15 днів місяця.

В останній місяць зими вас чекає веселощі і безліч пригод.

На любовному терені все буде, як вам і подобається, - з вогнем, пристрастю і польотом фантазії.

Риби

Рибам зірки в лютому рекомендують зосередитися на кар'єрі. Поговоріть з начальством і попросіть про те, чого давно заслуговуєте.

У сфері фінансів вас також чекає успіх, якщо ви докладете зусиль. У всіх інших галузях можете розслабитися і просто плисти за течією.

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Автор: УНІАН