Режисерський дебют Джеймса Макевоя: вийшов трейлер музичної комедії 'Каліфорнійська схема' (відео)

В український прокат фільм вийде вже 5 листопада 2026 року.

Вийшов трейлер біографічної музичної комедії "Каліфорнійська схема" (California Schemin'), що стала режисерським дебютом для відомого шотландського актора Джеймса Макевоя ("Транс", "Багно", "Спліт", "Не говори зі злом", франшиза "Люди Ікс").

Заснована на неймовірній реальній історії, стрічка розповідає про двох шотландських реперів-початківців Ґевіна Бейна та Біллі Бойда, які вигадують зухвалу аферу, щоб здійснити свою мрію – підписати контракт із музичним лейблом. Для цього вони видають себе за хіп-хоп-виконавців із Каліфорнії. Та коли слава стає дедалі ближчою, а брехні все більше, їхня дружба проходить серйозне випробування.

Головні ролі у картині зіграли Семюел Боттомлі ("Захід сонця", "Анемона"), Шеймас Маклін Росс (серіал "Чужоземка: Кров моєї крові"), Люсі Голлідей (серіал "Заповіти") і сам Джеймс Макевой.

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Світова прем'єра фільму відбулася ще восени 2025 року на Міжнародному кінофестивалі у Торонто, де він отримав позитивні відгуки від критиків.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,6 із 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes у нього 91% схвалення від критиків з позначкою "Сертифікована свіжість". Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 65 зі 100 балів, що відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Green Light Films, в український прокат фільм вийде вже 5 листопада 2026 року.

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