Дуже хороший період в лютому чекає на Діву.

Лютий, а особливо перші 10 днів місяця, буде складним. Це пов'язано з напруженим аспектом Сатурна і Урана (двох планет-управителів Водолія) до Марса, що перебуває в знаку Тельця. Однак будуть серед знаків Зодіаку і ті, для кого місяць виявиться вельми вдалим.

Про це астролог Влад Росс повідомив "Главреду".

Щасливчики лютого-2021:

Попри несприятливу для поїздок ситуацію, яка буде зберігатися для всіх знаків весь місяць через ретроградності Меркурія, Близнюкам можна вирушати в дорогу-їх чекають прекрасні поїздки, в тому числі вдалі подорожі за кордон. Також в лютому представники цього знака можуть встановити корисні контакти з людьми з минулого. Близнюкам не варто відкладати придбання автомобіля-покупка машини буде вдалою, однак якщо мова піде про придбання не нового авто, а вже з пробігом. Крім того, в лютому Близнюків чекає сприятливий період для початку бізнесу в інтернеті (наприклад, для запуску інтернет-магазину), а також для отримання вищої освіти. Так що в сфері поїздок, пригод і освіти Близнюків чекає велика удача. Не виключено, що прийде вона і від родичів у вигляді допомоги або фінансової підтримки.

Лев

Прекрасний час в лютому настане і для Лева. Переговори і підписання контрактів з людьми з минулого будуть вдалі. Саме Лев, незважаючи на Венеру у Водолії, в цьому місяці може зустріти свою другу половину, проте розкрити свої почуття і зізнатися в коханні можна буде лише в березні. Прекрасний час для особистого життя і партнерських взаємин. Успіх чекає Лева і в судових розглядах. Він буде вигравати, а тому сміливо може робити великі ставки. Лютий буде сприятливий для того, щоб Лев нагадав про себе, почав рекламну кампанію.

Діва

Дуже хороший період в лютому чекає Діву. Це-прекрасний час для влаштування на нову роботу і початку нової діяльності. У Діви можливий істотний фінансовий прорив завдяки вибору діяльності або професії, так що, перенавчившись на когось, освоївши нову професію, Діва не прогадає. Особливо - якщо ця професія буде стосуватися прикладної творчості (перукар, ювелір і т.д.). Також для Діви сприятливим буде оздоровлення в лютому, поїздка в санаторій або на води. Вдалий час для пластичних операцій, підвищення енергетики організму і початку дієти.

Скорпіон

Нарешті, прекрасний період почнеться в житті Скорпіона. У нього все буде ладитися в сім'ї, а родинні взаємини будуть прекрасними. Удача буде чекати Скорпіона в справах, пов'язаних з нерухомістю, а тому він може змінити місця проживання, переїхати з одного міста в інший, переселитися в іншу квартиру. Тоді як у всіх знаків Зодіаку в лютому в сфері покупки нерухомості погано, а Скорпіону, навпаки, буде фартити в цьому, особливо вдалою буде покупка нерухомості на вторинному ринку. Однак папери про операції з нерухомістю слід підписувати тільки в кінці лютого, коли ретроградність Меркурія зійде нанівець.

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Автор: УНІАН